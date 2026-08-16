España rompe su sequía en el Europeo de natación: plata de Hugo González y bronce de Laura Cabanes

España se lo guardó todo para el último día. Ahí florecieron Hugo González y Laura Cabenes en los 200 metros estilos y 200 metros mariposa respectivamente. El de Palma lo bordó en la final y batalló con el gigante Kos por la medalla de oro en un final de foto finish, pues detuvo el reloj en 1:54.44, apenas dos décimas después del húngaro. Seguidamente, fue el turno de la manchega, que logró un meritorio bronce en su primer Europeo.

Hugo González partía por la calle cuatro, como el más rápido de las semifinales. Colindante con el húngaro Hubert Kos, un grande entre los grandes. Nadar a su lado era parte del plan. Pasó a seis décimas tras el mariposa. La ventaja aumentó en espalda, marca de la casa del húngaro, aunque Hugo no se desangró y siguió ahí, a algo más de un cuerpo.

La braza fue el punto de inflexión. ‘Ahora me toca a mí’. Recortó casi una décima y se lanzó con todo en crol. Con lo que le quedaba. Fue recortando hasta convertir el final de la prueba en un mano a mano antológico. Kos rentó la ventaja adquirida en el principio y tocó la pared antes. Dos décimas antes. Hugo se cuelga una plata que eleva su confianza al cuadrado tras no culminar en sus otras pruebas.

Tras Hugo fue el turno de Laura Cabanes, que se lanzó a la piscina sin presión y con mucha ambición. La manchega, a sus 20 años, nada como si llevara toda la vida ganando. Pasó cuarta en el ecuador de los 200 metros mariposa y elevó el ritmo hasta detener el reloj en 2:07,51, su mejor marca personal. Confirma así las expectativas depositadas en ella dos años después de su irrupción en el Europeo Junior.