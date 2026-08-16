Georgina y Cristiano Ronaldo abren el álbum de su boda secreta y dejan un mensaje: «En el futuro tendremos una gran boda»

Desde que Cristiano Ronaldo entregó el anillo de compromiso a Georgina Rodríguez, llevamos varios meses esperando esta ansiada boda. Lo que todos imaginábamos era una fastuosa celebración, sin escatimar en gastos, con alguna banda conocida poniendo la música y una interminable lista de invitados formada por grandes futbolistas, artistas de primer nivel e incluso miembros de la alta sociedad internacional. Pero no. La pareja ha abierto el álbum de fotos de su enlace y no ha habido nada de eso. En su lugar, hemos descubierto una celebración sencilla, en familia, sin grandes lujos de por medio y con una vestimenta alejada de lo que muchos podían esperar. Así ha sido la boda real de una de las parejas más mediáticas del mundo.

En los últimos tiempos hemos visto varias bodas que nos han deslumbrado. Comenzamos por la de Taylor Swift y Travis Kelce, que ambientaron el mismísimo Madison Square Garden como si fuese su propio cuento de hadas. Tampoco podemos olvidar la supuesta localización de la boda secreta de Tom Holland y Zendaya en un castillo británico, rodeada de todo lujo de detalles. En el caso de Cristiano Ronaldo y Georgina, ha sido todo lo contrario: sencillez, intimidad y una foto sorpresa publicada en las redes sociales.

El evento tuvo lugar el pasado 11 de agosto, concretamente en el décimo aniversario de su relación. Hace ya una década que se vieron por primera vez en Gucci, marca en la que entonces trabajaba la influencer y empresaria. Eso sí, toda la información quedó reservada para una exclusiva internacional con la revista Vogue. La pareja apostó por hacer algo íntimo y únicamente con sus hijos. Aunque hay algo que no olvidan: a sus seres queridos. Así lo ha comentado Georgina a la cabecera de moda: «En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos».

Georgina Rodríguez ha explicado al medio que, para esta ceremonia religiosa, querían hacer algo más pequeño e íntimo, únicamente con sus hijos. Con el Mundial 2026 de por medio y otros compromisos profesionales de la pareja, han querido celebrar este matrimonio en una fecha especial para ambos y que tuviera un importante significado. «Algo íntimo… eso es más inusual para nosotros», ha expresado. Además, sobre la importancia de que sus hijos estuvieran presentes, ha añadido: «Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres».

🔴🔴 Les premières images du mariage de Cristiano Ronaldo et Georgina ! En référence à leur rencontre : ils se sont habillés en GUCCI. Georgina travaillait dans une boutique de la marque pendant leur rencontre. (VOGUE) pic.twitter.com/Aj37hXnahO — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) August 16, 2026

La pareja ha querido que los niños fueran los grandes protagonistas de este día. Son una familia muy unida y tratan de que los pequeños de la casa se sientan especialmente queridos. «Son los protagonistas, como lo son en nuestro día a día», ha explicado Georgina. Tras la celebración de la ceremonia, la pareja se trasladó al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, a una hora de distancia, para recibir una bendición. Cristiano y Georgina son muy devotos, por lo que este gesto tenía un significado muy especial para ellos, ya que la Virgen de Fátima está muy presente en su vida.

El acto tuvo lugar en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, un espacio privado y discreto. Un momento especialmente emocionante para Georgina, que sintió una paz y una energía difíciles de describir al mirar a su alrededor durante el evento. «No necesitaba nada más: a mi esposo, a mis hijos, nuestro hogar, nuestra fe y nuestro amor», ha indicado.

En cuanto a los estilismos escogidos por la familia, el blanco ha sido el gran protagonista para todos, no sólo para el novio y la novia. La pareja se conoció cuando Georgina trabajaba en la tienda de Gucci de la calle Serrano de Madrid y, para hacer referencia a aquel primer encuentro, ambos decidieron confiar en la firma italiana para una ocasión tan especial.

Georgina lució un conjunto de dos piezas formado por una chaqueta de corte sastre, una blusa y una falda lápiz, sin dejar de lado su característico anillo de pedida ni un espectacular collar de diamantes con motivos florales. Cristiano, en cambio, apostó por un traje en color crema combinado con un jersey de punto fino blanco. Dos estilismos sobrios, elegantes y perfectamente alineados con el carácter íntimo de la celebración.

El diario portugués Jornal de Notícias ha publicado nuevos detalles sobre el enlace celebrado en Cascais. El acto tuvo lugar un día después de firmar el acuerdo prenupcial, en el que se indica que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conservarán sus respectivos apellidos. Además, se han casado en régimen de separación de bienes.

La boda se llevó a cabo con cuatro testigos, además de los hijos de la pareja. Miguel Paixão, amigo de Cristiano Ronaldo desde la adolescencia, también Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, al igual que el joyero español José Rodríguez Sangil y su esposa, Mónica González Martínez, fueron los elegidos para acompañarlos en este día tan especial.

Como suele ser habitual, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han conseguido sorprender una vez más. Cuando todos esperábamos una boda por todo lo alto, la pareja ha apostado por la intimidad, la familia y la sencillez. Ahora sólo queda esperar a esa segunda celebración que Georgina ya ha prometido y que, esta vez sí, tiene pinta de convertirse en uno de los grandes eventos del siglo.