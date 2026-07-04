Así fue la boda XXL de Taylor Swift y Travis Kelce: mil invitados, donuts a montones y un blindaje sin precedentes

Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer. Después de meses de rumores, especulaciones y una expectación sin precedentes, la estrella mundial del pop y el jugador de los Kansas City Chiefs han celebrado este viernes una espectacular boda en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, un escenario tan inesperado como simbólico que se ha convertido durante unas horas en el epicentro del acontecimiento social del año.

La pareja, ambos de 36 años, ha querido dar el «sí, quiero» rodeada de sus familiares y amigos más cercanos en una ceremonia marcada por el lujo, la privacidad y unas estrictas medidas de seguridad. Cerca de un millar de invitados asistieron al enlace, que convirtió el mítico recinto deportivo en un exclusivo salón de celebraciones completamente blindado frente a la curiosidad de los medios y de los miles de seguidores que desde hacía días permanecían atentos a cualquier movimiento. Aunque durante semanas ni Taylor ni Travis confirmaron oficialmente la fecha o el lugar de la boda, el misterio quedó resuelto cuando las pantallas exteriores del Madison Square Garden mostraron un sencillo pero contundente mensaje: «Just Married» («Recién casados»). Bastó esa imagen para confirmar que uno de los romances más mediáticos de los últimos años había dado el paso definitivo.

Crews unloaded trucks filled with large, covered equipment at Madison Square Garden on Monday, where labels reading «Garden Party 1 (scenic)» and spray-painted «GP» fueled speculation amid rumors surrounding a Taylor Swift and Travis Kelce wedding at the arena. pic.twitter.com/A6REskLs7L — CBS News (@CBSNews) June 30, 2026

La organización del enlace ha sido digna de una producción cinematográfica. El perímetro del estadio permaneció fuertemente custodiado por un amplio dispositivo policial, con calles cortadas durante varios días y controles de acceso para garantizar la máxima privacidad. Además, todos los asistentes tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad y entregar sus teléfonos móviles antes de acceder al recinto, evitando así cualquier filtración de imágenes o vídeos del interior de la celebración.

Hasta el momento, apenas han trascendido detalles de lo ocurrido dentro del Madison Square Garden. Lo poco que se sabe es que el actor Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia, gracias a la amistad que mantiene con Travis Kelce desde el rodaje de Happy Gilmore 2. En lugar de seguir la tradición de damas de honor y padrinos, la pareja optó por un formato más personal: Austin Swift, hermano de la cantante, ejerció como el «hombre de honor» de Taylor, mientras que Jason Kelce, hermano del deportista, acompañó al novio como padrino.

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El vestido de la novia también era uno de los secretos mejor guardados. Finalmente, la firma Dior confirmó que Jonathan Anderson diseñó en exclusiva el espectacular vestido de alta costura que lució Taylor Swift, convirtiéndose en el primer traje nupcial creado por el diseñador para una celebridad de semejante dimensión internacional. La cantante completó su estilismo con zapatos realizados a medida por Christian Louboutin y una exclusiva selección de joyas de Cartier.

Entre los invitados no faltaron algunas de las mayores estrellas de la música, el cine y el deporte. Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Steven Spielberg, Karlie Kloss, Emma Stone o Benson Boone fueron algunos de los rostros que acudieron al enlace. Una de las ausencias más comentadas fue la de Blake Lively, antigua gran amiga de Taylor, cuyo distanciamiento con la artista en los últimos meses alimentó las especulaciones sobre el estado de su relación.

Pollo, donuts y langosta: el peculiar menú de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Como no podía ser de otra manera tratándose de Taylor Swift, cada detalle fue cuidadosamente estudiado. La decoración, de la que apenas se conocen algunos detalles, apostó por arreglos florales en tonos melocotón y verde, mientras que el menú habría incluido especialidades como langosta, pollo ennegrecido y otros platos típicos de la gastronomía estadounidense. Incluso la presencia de un camión de la popular cadena Krispy Kreme hizo pensar que los famosos donuts podrían formar parte del banquete.

Más allá del glamour, la boda también estuvo marcada por un importante gesto solidario. Apenas unas horas antes del enlace trascendió que Taylor Swift y Travis Kelce habían realizado una donación conjunta de 26 millones de dólares destinados a veinte organizaciones benéficas de Estados Unidos, una iniciativa con la que quisieron compartir la felicidad de este momento tan especial con diferentes causas sociales.

Cómo y cuándo se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce

La historia de amor entre ambos comenzó en el verano de 2023, cuando Travis confesó públicamente que había intentado conocer a Taylor durante uno de los conciertos del exitoso The Eras Tour. Aunque aquel primer intento no salió como esperaba, poco después consiguieron conocerse gracias a amigos en común y comenzaron una relación que inicialmente llevaron con absoluta discreción. De hecho, cuando la cantante acudió por primera vez a un partido de los Kansas City Chiefs en septiembre de ese mismo año, ambos ya eran pareja, aunque nadie lo sabía todavía.

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Desde entonces, la relación no dejó de fortalecerse. Taylor acompañó al jugador en algunos de los momentos más importantes de su carrera deportiva, incluido el triunfo de los Chiefs en la Super Bowl, mientras Travis se convirtió en uno de los grandes apoyos de la artista durante la recta final de su histórica gira mundial. Sus apariciones públicas, siempre marcadas por la complicidad y el cariño, terminaron convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional.

Tras anunciar su compromiso hace casi un año, las especulaciones sobre la boda fueron constantes. Se habló de una ceremonia íntima en Rhode Island, de una celebración en junio por el significado del número 13 para la cantante e incluso de diferentes localizaciones repartidas por Estados Unidos. Sin embargo, la pareja sorprendió eligiendo el Madison Square Garden, un recinto que, aunque asociado al deporte y a los grandes conciertos, ha pasado desde hoy a formar parte de la historia sentimental de Taylor Swift y Travis Kelce.