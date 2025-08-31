Giro en la boda de Taylor Swift: la decisión de Blake Lively que lo cambia todo y nadie esperaba
Taylor Swift formaliará su relación con Travis Kelce durante la próxima temporada
La cantante organizará una boda por todo lo alto e invitará a muchos rostros conocidos
Blake Lively no quiere dar su opinión sobre el paso que ha dado Taylor Swift
Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo y medio mundo estaba pendiente de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, ha sucedido algo que ha hecho saltar todas las alarmas. Taylor Swift y Travis Kelce han seguido el ejemplo de la mencionada pareja y han decidido casarse por todo lo alto durante la próxima temporada. Esta noticia ha generado tanta expectación que incluso ha llegado a oídos del príncipe Guillermo y Kate Middleton, quienes coincidieron con la cantante hace unos meses. El foco está puesto en Taylor, aunque ella quiere ser discreta porque pretende sorprender a sus familiares y amigos con un evento que no olvidarán nunca. Como no podía ser de otra forma, son muchos los que han contactado con Blake Lively para conocer su opinión, pero la actriz ha decidido no ofrecer declaraciones al respecto.
Blake Lively es una de las íntimas amigas de Taylor Swift y está atravesando una etapa complicada, así que tiene motivos suficientes para convertirse en la protagonista del momento. No obstante, ha pensado que lo mejor para todos es mantenerse al margen hasta que pase su juicio contra Justin Baldoni y esa es la razón por la que desea mantener un perfil bajo. La cuestión es que esta postura ha puesto en duda su relación con Swift y algunos medios británicos aseguran que la intérprete está muy dolida por no haber recibido una felicitación pública por parte de su compañera.
Una relación que corre peligro
La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively ha sido una de las más comentadas en Hollywood, en parte porque parecía un vínculo sólido que iba más allá de los focos y las alfombras rojas. Desde que se conocieron hace más de una década, han compartido viajes, confidencias y momentos familiares muy íntimos, como el hecho de que la cantante fuese elegida madrina de una de las hijas de Blake. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que la relación podría haberse enfriado, hasta el punto de hablarse de un distanciamiento irreversible.
Como decimos, la noticia de la posible ruptura de esta amistad ha coincidido con el anuncio de la boda de Taylor Swift, algo que ha generado un fuerte contraste entre la expectación generalizada y el silencio absoluto de la actriz, quien no ha hecho ni un solo comentario al respecto en sus redes sociales. En cambio, otras amigas de la artista como Gigi Hadid, Cara Delevingne o incluso Karlie Kloss han mostrado entusiasmo, lo que refuerza la idea de que algo se ha roto entre la protagonista de Gossip Girl y la intérprete de Midnights.
El contexto personal de Blake Lively tampoco ayuda a disipar las sospechas. La actriz está atravesando una etapa muy delicada debido a su enfrentamiento mediático con Justin Baldoni, un juicio que ha puesto en jaque su tranquilidad personal y que ocupa buena parte de su atención. Este episodio, sumado a la presión mediática, habría sido un detonante en el deterioro de su vínculo con Swift, ya que según apuntan fuentes cercanas al entorno de la actriz, los intentos de acercamiento no habrían tenido respuesta. Correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto habrían quedado en silencio, lo que habría llevado a Blake a aceptar que la amistad está rota «al menos, por ahora».
El hecho de que el supuesto distanciamiento se produzca justo cuando Taylor se prepara para dar el paso más importante de su vida sentimental hace que la situación cobre aún más relevancia, ya que muchos se preguntan si la ausencia de Lively en este proceso será una confirmación pública de que el lazo que tanto admiraban sus fans ha quedado atrás.
Un giro de 180 grados
El desencuentro entre Taylor Swift y Blake Lively dará un giro de 180 grados a la boda que está por venir. Durante años, Blake ha representado a esa amiga estable, discreta y familiar que acompañaba a Swift en sus momentos más íntimos, lejos de las cámaras, y que aportaba un contrapeso a la vida mediática de la artista. Ahora, con las especulaciones sobre su ausencia en la boda, el futuro de esa relación está en duda, generando un enorme debate.
Hay una persona que ha dado un paso adelante y ha hablado con Daily Mail y ha declarado: «Blake no contactó (tras el anuncio del compromiso). No es el momento. ¿Qué sentido tendría contactar con ella ahora? Realmente no tiene sentido. (Lively) tiene cosas más importantes que hacer». Según dice, está esperando a que se calme la tormenta para dar un nuevo movimiento. También hay que tener en cuenta que la actriz de Gossip Girl no se encuentra bien. «No está quedándose en casa obsesionada con el compromiso de Taylor, porque tiene su propia vida en la que centrarse», dice alguien de su entorno. Ahora sólo queda saber una cosa: ¿Cuánto tardará en recuperarse para poder recuperar el tiempo perdido con Swift?
