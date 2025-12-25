Los socios de Sánchez desprecian al Rey: «Heredero franquista, reaccionario, radical»

Los partidos que sostienen a Pedro Sánchez han arremetido contra el Mensaje de Navidad de Felipe VI, en el que reclamó «ejemplaridad» a la clase política -aunque sin alusiones a la corrupción que cerca al Gobierno- y advirtió que los ciudadanos «perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección», además de defender con firmeza la Constitución y el legado de la Transición, bases de la «convivencia».

Bildu: «Heredero franquista»

Bildu, formación que se ha convertido en aliado preferente del Ejecutivo socialista, ha rechazado hacer valoraciones sobre el mensaje del Rey, al que ha calificado de «heredero del legado franquista y reaccionario».

«Las vascas y los vascos no tenemos Rey. Gora Euskal Errepublika! (Viva la república vasca)», ha expresado el partido proetarra de Arnaldo Otegi en un mensaje en las redes.

En su mensaje, el Rey ensalzó la Constitución y la Transición, a la que se refirió como «un ejercicio colectivo de responsabilidad» que «surgió de la voluntad compartida de construir un futuro de libertades basado en el diálogo» y tuvo como resultado que «el pueblo español en su conjunto fuera el verdadero protagonista de su futuro y asumiera plenamente su poder soberano».

Quienes la protagonizaron, añadió, «aún con sus diferencias y sus dudas, supieron salvar sus desacuerdos y transformar la incertidumbre en un sólido punto de partida, sin tener la certeza de lograr lo que buscaban». «Aquel coraje, el de avanzar sin garantías, pero unidos, es una de las lecciones más valiosas que nos enseñaron», destacó.

El resultado fue la Constitución de 1978, «el conjunto de propósitos compartidos sobre el que se edifica nuestro presente y nuestro vivir juntos, un marco lo bastante amplio para que cupiéramos todos, toda nuestra diversidad», señaló.

El Rey también avisó que «vivimos tiempos ciertamente exigentes» y alertó sobre el «hastío» ante la tensión política y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, así como de las dudas respecto al futuro de los más jóvenes, alertando de que ello nutre a «extremismos, radicalismos y populismos».

Según Felipe VI, «nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática», para lo cual, en opinión del Jefe del Estado, son necesarias varias premisas: «Estoy hablando de diálogo, porque las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos; estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas; estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos», añadió, aunque sin mencionar ningún caso en concreto en un año particularmente convulso en el plano judicial para Pedro Sánchez.

ERC: «Hace apología de la violencia»

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, otro de los socios prioritarios del Gobierno, también ha aprovechado el discurso para descalificar al Rey, calificándole como «uno de los pocos jefes de Estado de Europa que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar», en referencia al discurso del monarca del 3 de diciembre de 2017, tras el referéndum ilegal de independencia.

Sumar: «Decepcionante»

Desde Sumar, su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, tachó la alocución de «decepcionante» por, en su consideración, tener «falta de compromiso» y no «tomar partido» frente a problemas como «la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda».