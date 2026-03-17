Primer tráiler de ‘Dune 3’: Timothée Chalamet lidera el ambicioso final de la trilogía

Esta mañana compartíamos los primeros carteles promocionales del cierre de la trilogía de Denis Villeneuve y ahora, Warner Bros. comparte el primer tráiler oficial de Dune 3. El regreso épico de un Timothée Chalamet que promete resarcirse de su derrota en los Oscar con el ambicioso epílogo que adaptará el segundo libro de Frank Herbert, El mesías de Dune. Porque en realidad, si miramos al calendario cinematográfico del 2026, existen muy pocas producciones que despierten el entusiasmo y la expectación de la vuelta de Paul Atreides como Muad’dib.

Las dos primeras entregas lograron ese cada vez más difícil reconocimiento de crítica y público en nuestros tiempos. Dune se llevó seis premios Oscar y la secuela, las consideraciones de mejor sonido y efectos visuales. Entre ambas, recaudaron más de 1.100 millones de dólares y con este punto y aparte narrativo, el cineasta canadiense pretende entrar en la historia del séptimo arte cerrando una trilogía (aunque el reniegue de llamarla así) que podría terminar comparada a lo que en su momento logró El Señor de los Anillos de Peter Jackson. No sabemos si la major seguirá explotando el universo espacial de Herbert, pero de hacerlo, ya no podrá contar ni con Villeneuve ni con un Chalamet que aparentemente, cerrará este «capítulo blockbuster» de su carrera. Por su parte y tras la promoción de Dune 3, el director asumirá el reto de ponerse tras las cámaras en el reboot de James Bond.

Tráiler de ‘Dune 3’

No te pierdas el épico final. Dune: Parte tres – 18 de diciembre solo en cines – #DuneParteTres pic.twitter.com/EQe7Inwh8x — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) March 17, 2026

En el día de ayer, los miembros de la prensa pudieron disfrutar de un adelanto exclusivo del tráiler de Dune 3, con Villeneuve y alguno de los miembros del reparto presentes. Y fue en ese pase donde el responsable de La llegada (2016) y Sicario (2015) explicó durante la sesión de preguntas, cómo esta cinta sería completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora:

«Sucede muchos años después. Es una película muy diferente a las dos primeras. Me dije a mí mismo: Es buena idea volver a este mundo, no por nostalgia, sino por urgencia. Y volver con una mirada crítica, sin caer en la autocomplacencia. Y le dije a mi equipo que sería una película muy diferente, muy diferente, una película nueva, pero con un tono diferente, con un ritmo diferente».

El adelanto ofrece un amplio vistazo a la espectacular puesta en escena y a la experiencia cinematográfica que nos devolverá a Arrakis, el planeta desierto. Acción sin límites, nuevos personajes y regresos inesperados como el de Duncan Idaho (Jason Momoa) forman parte de la conclusión épica que promete la cinta.

¿Cuándo se estrena?

Aparte de Chalamet y Momoa, la tercera parte recupera a la mayor parte de su elenco. Vuelven Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Léa Seydoux y Josh Brolin. Entre los nuevos rostros encontraremos a Isaach de Bankole, Ida Brooke, Nakoa-Wolf Momoa y un Robert Pattinson que dará vida Scytale, el principal antagonista.

Dune: Parte Tres llegará a las salas de cine el 18 de diciembre de 2026. El mismo fin de semana en el que Marvel y Disney lanzarán Vengadores: Doomsday.