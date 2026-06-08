Netflix arremete de nuevo contra los estrenos en los cines: «Simplemente no trabajaremos con esos cineastas»

Netflix ha mantenido una constante guerra con el reclamo de la experiencia cinematográfica: la líder del streaming ve en los estrenos de los cines una cosa del pasado. Desde el auge del sector, el CEO Ted Sarandos ha sido especialmente crítico con la exposición en la gran pantalla. Salvo cuando durante algunos meses todos creímos que la major californiana se haría con el control de Warner Bros. En ese periodo bajaron el tono de confrontación, argumentando que las producciones del estudio adquirido seguirían teniendo una amplia presencia en el patio de butacas. Pero ahora, esa paz se ha extinguido tras la victoria de Paramount en las negociaciones de compra y, en una última entrevista, el responsable del departamento de cine, Dan Lin, ha vuelto a mencionar el controvertido tema, destacando que no trabajarán con todos esos directores que aboguen por una distribución prolongada de sus trabajos en la cartelera.

El nuevo ataque de Lin no implica cambios futuros en la estrategia de Netflix respecto al estreno en cines. Como viene siendo habitual, el terminal posicionará en el box office aquellos títulos que quiera presentar en el circuito final de premios, con excepciones como Las crónicas de Narnia: El Sobrino del Mago para la cual la marca tiene pensado un estreno mixto que pueda mantener la cinta en la cartelera algo más que unos pocos días. No obstante, el visionado doméstico y multipantalla sigue siendo el eje central del modelo de negocio y el motor que le otorgará a la compañía su fuerza financiera.

Netflix vuelve a criticar los estrenos en los cines

Hace algunos años, Netflix priorizaba la contratación de grandes autores vinculados a la experiencia de estrenos en cines. Alfonso Cuarón con Roma o Martin Scorsese con El irlandés fueron algunos ejemplos de una tendencia en la que la corporación ya no parece creer tanto.

Paralelamente, no son pocos los profesionales del audiovisual que se han posicionado en contra de la política de la «gran N roja». Perfiles como Christopher Nolan, Steven Spielberg o Quentin Tarantino se han quejado abiertamente de ese rechazo sistemático a las salas por parte de Netflix. Ese tipo de cineastas ya no parece encajar con los deseos de contratación y en las palabras de Lin podemos atisbar una renuncia total a las exigencias de dichos referentes de la industria. Algo así como un «si no me quieres, yo a ti tampoco».

«Hay un grupo de cineastas que todavía quieren estrenos en cines. Esos son cineastas con los que hemos aceptado que simplemente no trabajaremos», explicaba Lin en su entrevista con The New York Times.

El enfoque de un «líder servidor»

En su charla con el medio norteamericano, Lin definió el enfoque de su estrategia como un «líder servidor». Una senda que busca producir películas de presupuestos moderados, revivir géneros olvidados e intentar ser más «empáticos con el talento».

Este 2026, a Netflix le queda una gran producción que tendrá una ventana comercial exclusiva en cines: The adventures of Cliff Booth, la secuela espiritual de Érase una vez en Hollywood. El próximo año, le llegará el turno al reboot del universo de Narnia que prepara Greta Gerwig.