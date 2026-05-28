‘La Revuelta’ de Broncano ficha por Netflix con un programa diario de martes a viernes

La Revuelta ha fichado por Netflix, donde se podrá ver un nuevo programa de David Broncano a diario de martes a viernes. Las entregas de La Revuelta estarán disponibles en el catálogo de la plataforma de streaming desde el próximo martes, 2 de junio.

Netflix ha anunciado que sumará a su oferta cuatro nuevas entregas de La Revuelta a la semana, que estarán incluidas en la plataforma desde las 10:00 horas de martes a viernes. Cada uno de ellos se corresponderá con el emitido en La 1 de TVE el día anterior, con apenas unas horas de diferencia entre uno y otro.

El acuerdo de Netflix con RTVE responde a la estrategia del ente público para ampliar la rentabilidad y repercusión de sus formatos, y coincide también con el bajón del programa de Broncano. Este mismo miércoles, La Revuelta ha quedado relegada a la tercera opción de los espectadores en el access prime time, donde se ha impuesto, como es habitual, El Hormiguero con comodidad, seguido de Horizonte. El programa de Iker Jiménez se está convirtiendo en el quebradero de cabeza de TVE para la franja. Además, el pasado mes de abril el espacio de Broncano marcó el peor mes de la temporada, y no alcanzó ni siquiera el doble dígito, con un 9,9% de cuota de pantalla.

En líneas generales, La Revuelta está registrando peores datos que su temporada anterior, cuando sacaba pecho de batallar con Pablo Motos. Sin embargo, el programa no ha hecho daño a El Hormiguero, y parece sufrir un desgaste que, en cambio, no ha minado la confianza de la televisión pública en el producto.

Con el acuerdo con Netflix, RTVE da una nueva ventana de distribución a Broncano, que se añade a la de su emisión lineal en La 1 y a su disponibilidad en RTVE Play. Un movimiento similar al que se dio con El Grand Prix y Amazon Prime Video, que sirvió a su vez para abaratar los costes de producción del concurso. Asimismo, gracias también a un acuerdo de este tipo, Disney+ incluye contenidos de la pública como MasterChef o la serie Rojo sobre blanco, aún por estrenar. También con Netflix hay precedentes, con series como La Promesa o Valle Salvaje.