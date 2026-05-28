Audiencias ayer, miércoles 28 de mayo: Iker Jiménez destroza a David Broncano por casi un punto

Día de luto en La 1 y entre el equipo de La Revuelta, que ha visto cómo Iker Jiménez y su Horizonte ya le superan en audiencia en la noche televisiva. De esta manera se confirma el sorpasso que se venía esperando desde hace días, especialmente desde que la histórica imputación del ex presidente Rodríguez Zapatero llenase la actualidad. Es ahí donde el programa de Cuatro se ha vuelto a posicionar como referente informativo, como ya hizo con el hantavirus. De esta manera se coloca como segunda opción nacional y le separan 2.6 puntos de share de El Hormiguero, que es el líder de la franja.

Después de días tomando algo de aire, Broncano y los suyos vuelven a ver cómo su público es tan infiel como un concursante de La isla de las tentaciones. Ante la llegada de un evento deportivo, esta vez la final de la Conference League jugada por el Rayo Vallecano, desconecta del espacio de La 1. First Dates también sufre y baja del 8 % de cuota, viendo como el programa que le sustituye en Cuatro le vuelve a superar otra vez, una situación que seguro que en Mediaset no se esperaban. El intermedio sigue en su crisis de audiencia y ya lucha por no ser superado por Cifras y Letras, de La 2.

Radiografía de la victoria de Iker Jiménez y ‘Horizonte’

Cada vez estamos más cerca de poder ver al vasco poder luchar por la primera plaza, puesto que la actualidad política (especialmente la que rodea al PSOE de Pedro Sánchez) no deja de dar noticias impactantes. Del martes al miércoles Broncano pierde 2.8 puntos de cuota de pantalla y 307.000 espectadores, mientras que Iker Jiménez y Carmen Porter crecen en 63.000 espectadores y ganan tres décimas. Todo apunta a que hoy, jueves 28 de mayo, el programa tendrá una enorme audiencia en su superjueves.

‘El Hormiguero:’ 12.7 % y 1.495.000

‘Horizonte:’ 10.1 % y 1.192.000

‘La Revuelta:’ 9.3 % y 1.089.000

‘First dates:’ 7.6 % y 900.000

‘El Intermedio:’ 6.3 % y 748.000

‘Cifras y letras:’ 6.3 % y 750.000

Final Conference League: Crystal Palace-Rayo Vallecano: 4.7 % y 530.000

Noticia en elaboración.