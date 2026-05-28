Bankinter tiene como objetivo continuar reforzando su crecimiento en el mercado irlandés, ya que representa una de las palancas de diversificación geográfica del banco.

En esta línea la entidad acaba de lograr un hito al superar los 5.000 millones de inversión crediticia en este mercado con su oferta en hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales.

Bankinter desembarcó en 2019 tras comprar la financiera AvantCard, luego Avant Money, y hoy convertida en banco, con un objetivo claro de desarrollar cada vez más servicios de banca universal.

La entidad ha concedido el 3,6% del volumen de préstamos totales que poseen las familias irlandesas al cierre de marzo, cuando en el mismo mes del año pasado esta cuota se situaba en el 3,0%, lo que supone un incremento del 20% en un año.

Proyecto de expansión en Irlanda

Además, el banco cuenta con una cuota de mercado en volumen de nuevas hipotecas del 7,6% al cierre de abril, cuando un año antes esta se situaba en el 6,1%, lo que representa un incremento del 25%.

En 2019, AvantCard solo contaba con una cartera de préstamos al consumo y tarjetas de 400 millones de euros, con lo que en menos de siete años Bankinter ha multiplicado el negocio por 12,5 veces.

Su avance ha introducido un mayor grado de competencia en el mercado que ha beneficiado a las familias irlandesas, ya que hasta que Bankinter no lanzó One Mortgage no había una hipoteca con tipo de interés fijo para toda la vida del préstamo.

El año pasado lanzó otra novedad que marcó el ámbito hipotecario al ofrecer el único préstamo a tipo variable ligado al Euríbor. A estas dos hipotecas se unen también las de tipo fijo a diez años.

«Hay que destacar que el negocio de hipotecas de Irlanda funciona de manera diferente al que existe en España», señala la entidad.

Depósitos en Irlanda

En febrero pasado, el banco anunció el lanzamiento de dos depósitos, ya bajo la marca de Bankinter Irlanda, con lo que renovó de nuevo la oferta financiera al irrumpir con una propuesta de remuneración de hasta el 2,62% para saldos de entre 2.000 euros y 200.000 euros.

“Este hito no solo tiene que ver con lo que hemos logrado hasta ahora, sino también con el negocio bancario más amplio que seguiremos construyendo para los clientes en Irlanda en los próximos años”, concluye Niall Corbett, country manager del banco en este país.