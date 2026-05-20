Qivalis, el consorcio bancario europeo creado para emitir una stablecoin regulada denominada en euros, da hoy la bienvenida a 25 nuevos bancos miembros a su consorcio.

La expansión permite crear una red paneuropea capaz de realizar pagos y liquidaciones en euros a gran escala sobre tecnología blockchain, respaldada por una stablecoin garantizada al 100% y vinculada 1:1 al euro.

Esta incorporación eleva el número total de miembros del consorcio a 37 instituciones financieras y amplía la presencia de Qivalis a 15 países europeos.

Entrada en el mercado ‘cripto’

Entre las nuevas caras destacan nombres españoles como ABANCA, Sabadell, Bankinter y Kutxabank.

Para todos ellos contar con una stablecoin europea, denominada en euros, regulada y apoyada por un consorcio bancario va a suponer un antes y un después en el mundo de las finanzas digitales de la Eurozona.

Además, abrirá el camino a una nueva manera de liquidar las transacciones, que se podrán ejecutar de forma inmediata, segura y transparente.

“Para Bankinter la adhesión a Qivalis. representa un paso adelante en la estrategia de innovación que siempre ha guiado al banco en toda su trayectoria”, afirmó César Calvo, Director de Estrategia de Bankinter.

Por su parte desde ABANCA reafirman su compromiso con la innovación financiera y la construcción de un futuro digital respaldado por la credibilidad colectiva de los principales bancos europeos y preservando la autonomía monetaria del euro.

También la directora general de Operaciones y Tecnología de Banco Sabadell, Elena Carrera, ha destacado que Qivalis es una excelente oportunidad de negocio y les servirá para seguir aprendiendo de la tecnología blockchain.

«Participar en Qivalis nos permitirá a futuro implantar casos de uso con stablecoins que beneficiarán a nuestros clientes, tanto particulares como empresas», añade Carrera.

Un paso por detrás de BBVA, ING y Caixa

La lista de los 25 bancos europeos se completa con ABN AMRO, AIB, Bank of Ireland, Bank Pekao S.A., Banque et Caisse d’Épargne de l’État (Spuerkeess), Banque Fédérative du Crédit Mutuel, BPER Banca, Cecabank, Erste Group, Groupe BPCE, Handelsbanken, Helaba, Intesa Sanpaolo, Jyske Bank, Landsbankinn, National Bank of Greece, Nordea, OP Pohjola, Piraeus, Rabobank y Swedbank.

Estas instituciones se unen a los miembros ya existentes del consorcio como Banca Sella, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, DZ BANK, ING, KBC, Raiffeisen Bank International, SEB y UniCredit en su misión de establecer un ecosistema on-chain dinámico que posicione a la stablecoin en euros como un referente global para las finanzas digitales.

Esta expansión representa un salto gigantesco hacia un ecosistema on-chain abierto y conforme para el euro, y demuestra que la mayoría de las instituciones europeas ya han priorizado la liquidación on-chain nativa en euros dentro de su estrategia de activos digitales.

«El euro es la moneda de Europa, y las infraestructuras financieras on-chain europeas deben construirse en torno a él: construidas por instituciones europeas y regidas por normas europeas», añadió Sir Howard Davies, presidente del Consejo de Supervisión de Qivalis.

Qivalis tiene previsto ofrecer una solución de pagos y liquidaciones en euros basada en blockchain en distintos ámbitos, permitiendo aprovechar las ventajas de esta tecnología para empresas y consumidores en Europa y más allá.

Europa vs EEUU

Esta infraestructura es esencial si Europa quiere competir en la economía digital global preservando al mismo tiempo su autonomía estratégica.

Y más, cuando EEUU avanza a pasos agigantados en la carrera cripto con la Ley Clarity, que podría convertirse en el primer gran marco regulatorio integral para las criptomonedas en EEUU.

El proyecto busca crear por primera vez un marco regulatorio claro para los activos digitales en Estados Unidos, algo que la industria lleva reclamando desde hace años y que muchos inversores consideran clave para la siguiente gran fase alcista del sector.

A diferencia de los bancos tradicionales españoles que se han unido a la moneda estable, las entidades estadounidenses llevan meses presionando para impedir que las empresas cripto puedan ofrecer rendimientos o incentivos similares a los depósitos bancarios, ya que temen una fuga masiva de depósitos hacia plataformas digitales.

El miedo del sector financiero es que las stablecoins terminen funcionando como una cuenta bancaria paralela, pero fuera del sistema tradicional.

El acuerdo alcanzado en el Senado intenta buscar un punto intermedio. Las empresas cripto no podrán ofrecer intereses directos por mantener stablecoins, pero sí podrán seguir ofreciendo recompensas vinculadas al uso de sus plataformas y redes blockchain.