¿Qué significa el final de ‘Outlander’? De la resolución de un misterio a un ‘cameo’ inesperado

La serie Outlander se ha convertido en la favorita de muchos usuarios de las plataformas de streaming. Después de 12 años, ocho temporadas y 101 episodios de emisión el pasado 7 de marzo se estrenó en Movistar Plus+ la entrega final de esta serie centrada en la historia de amor entre Claire. papel interpretado por la actriz Caitríona Balfe)y Jamie Fraser por el actor Sam Heughan. Una ficción romántica que trasciende el tiempo y está basada en la saga de novelas de la escritora Diana Gabaldon. El último episodio de Outlander, además de explicar el misterio que se ha mantenido desde el primer episodio, ha contado con una sorpresa: un cameo que ninguno de sus seguidores esperaba. Como ocurrió con otras series de éxito como Lost, el final no ha gustado a todos sus seguidores y, en este caso, a muchos les ha parecido demasiado ambiguo.

En esta octava temporada de la serie Outlander, sus protagonistas, Jamie y Claire, regresan por fin a su hogar en Fraser’s Ridge, que es ahora un próspero asentamiento que ha crecido y se ha consolidado mientras que ellos han estado fuera. La pareja intentará como hemos visto durante toda la serie mantenerse unido a pesar de los problemas y las amenazas externas y los secretos familiares que podrían separarles. Una emocionante última entrega producida por Sony Pictures Television cuyo último episodio no ha dejado a nadie indiferente como os vamos a contar a continuación.

El último episodio de la serie Outlander

El título del último episodio de esta temporada es Y el mundo estaba a nuestro alrededor y en él se pone punto final a esta historia que comenzó con una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que viajaba a través del tiempo hasta la Escocia del siglo XVIII y allí conoce a Jamie, el amor de su vida. A partir de este momento podéis encontrar varios spoilers por si todavía no habéis visto este episodio.

En las siete temporadas anteriores hemos visto de todo: separaciones, reconciliaciones, despedidas… En el último episodio vemos como Jamie está haciendo testamento y todos recordamos en ese momento como Frank, el primer marido de Claire, aseguraba en su libro sobre la Guerra de la Independencia que Jamie moriría en la batalla de Kings Mountain en 1780. De hecho parece que Frank se equivocaba porque esto no ocurre durante la batalla, pero cuando están celebrando el triunfo Jaime y sus hombres recibe un tiro a traición del Mayor Ferguson que acaba con su vida del protagonista.

Esto explica uno de los misterios de la serie ya que en el primer episodio un fantasma miraba a Claire cuando la enfermera viajó con Frank a Inverness en 1945. Está claro que Jamie que desaparece cuando se acerca Frank y le pregunta qué hace ahí.

Lo que les ha parecido bastante ambiguo a sus seguidores es la última escena en la que vemos a la pareja en el suelo en Kings Mountain en el que se ve a Jamie muerto. Claire tiene el E el pelo blanco y en el último momento Jamie abre los ojos. Para algunos esto significa que Claire ha utilizado sus poderes para revivir a Jaime y para otros no está tan claro.

Según ha explicado Sam Heughan a The Hollywood Reporter: «Quiero dejarlo abierto a la interpretación del espectador». «Algunos días pienso: ¿Sabes qué? Sobreviven, regresan a Fraser’s Ridge y viven felices para siempre. Pero también tengo mis dudas. Creo que están juntos en otro lugar. Tal vez en el más allá, algo que podría estar implícito por la piedra sobre la que están acostados. De cualquier manera, son felices y están juntos. Creo que eso es lo único que importa», ha añadido.

La sorpresa final de Diana Gabaldon

Además de este final ambiguo, también ha sorprendido a sus seguidores la escena poscréditos en la que aparece la escritora Diana Gabaldon. En esta escena Diana Gabaldón aparece firmando ejemplares de la novela Outlander en una librería.

Algunos seguidores han interpretado esta escena como una referencia al personaje de Claire, ya que se ve el viejo cuaderno de la protagonista de esta increíble historia de amor. Hay que tener en cuenta que la última temporada de la serie está basada en el final del octavo libro de la escritora Written in My Own Heart`s Blood (2014), el noveno Go Tell the Bees That I Am Gone (2021) íntegramente y el décimo A Blessing for a Warrior Going Out que todavía no está publicado.

La serie Outlander va a ser difícil de olvidar para sus seguidores, pero también tienen a su disposición en Movistar Plus la precuela Outlander: Blood of My Blood de 2025 que se centraba en el pasado familiar de los protagonistas y hay rumores de que en un futuro es posible que se lance un spin-off de la serie.