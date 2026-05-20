Mercedes Milá sale en defensa de Zapatero y hasta Broncano se ruboriza: «Esto lo guardamos y a ver cómo envejece»
Mercedes Milá también aprovechó su encuentro con Broncano para denunciar que "a Pedro Sánchez lo van a masacrar"
Mercedes Milá ha dado rienda suelta al fanatismo y ha dado la cara en La Revuelta por José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por blanqueo, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra. Milá ha calificado en TVE de «montaje» las informaciones sobre el ex presidente socialista, y ha aprovechado también para elogiar a Pedro Sánchez. Su discurso ha sorprendido a David Broncano, que se ha mostrado cauto e incluso ha evidenciado la poca objetividad de la periodista.
Aparentemente, Mercedes Milá tenía ganas de hacer un alegato en defensa de Zapatero, convencida de que jugaba en casa por estar en un programa de TVE. Es más, ha llegado a afear a Broncano que no se sumara a su discurso, siendo presentador de La 1.
«¿Qué te parece el montaje? Yo no me creo ni una palabra de lo de Zapatero», pronunció Milá, que dejó sorprendido a Broncano. El humorista subrayó que hubiera dicho «montaje, ya de primeras». Ella le insistió para que se «mojara un poquito», mientras que Broncano prefirió decir que «tendría que leer» más detenidamente las informaciones, porque vio «las noticias», pero no se sentía «en condiciones de decir nada» al respecto: «Ni me lo creo ni no me lo creo». Visto su fracaso, Mercedes Milá optó por señalar una carencia de Broncano: «¿Ves como no lees?».
Aun así, la periodista reiteró que ella «sí lo había leído» y no se creía «nada». Sus palabras recibieron un aplauso de parte del público, por el que sacó pecho. «De esta gente, que es medio trotskista, no te creas nada», puntualizó Broncano entre risas.
El cómico señaló también que la opinión de Mercedes Milá estaba «condicionada» porque, como ella misma confesó, «conoce a Zapatero». «Es un tipo de primera categoría, pero la justicia en España es un desastre», criticó. Las declaraciones de Mercedes Milá alertaron a Broncano: «La afirmación que has hecho… ese corte lo guardamos y a ver cómo envejece».
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Mercedes Milá comentó que «a Pedro Sánchez lo van a masacrar», y que si ella «tuviera un programa en directo» habría actuado de forma distinta a la de Broncano: «Habría salido a defender a mi presidente del Gobierno». Entre risas, el humorista le recordó: «Yo de Zapatero no digo nada, que tú no estás puesto aquí por…».
No le tengáis esto muy en cuenta a Mercedes Milá.
Los socialistas están pasando por su duelo por Zapatero.
Y, como en todo duelo, las fases son: negación, ira, depresión y aceptación.
Mercedes está todavía entre la primera y la segunda. pic.twitter.com/qHLqwSn7OS
— Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) May 20, 2026