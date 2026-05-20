La posible mudanza de María Pombo y Pablo Castellano a Miami sigue dando que hablar. Después de semanas de rumores sobre un supuesto traslado inminente y hasta una presunta casa en construcción en Florida, la pareja volvió a pronunciarse este martes durante el preestreno de Rancho Dutton, celebrado en GREEN PATIO, en Madrid. Muy sonrientes y totalmente entregados a la estética western del evento, María y Pablo atendieron a COOL en el photocall y dejaron claro que la idea de instalarse en Estados Unidos sigue encima de la mesa, aunque todavía está lejos de concretarse. «Ahí va… A ver, es una cosa que ahora mismo, con los niños y tal, pues es complicado. Estamos viendo», reconoció Pablo Castellano.

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que la propia influencer desmintiera en redes sociales que se estuviera construyendo una casa en Miami. Y es que durante su último viaje a Florida junto a Pablo, una seguidora le preguntó directamente en TikTok si ya tenían una vivienda en marcha allí, a lo que María respondió tajante: «Pero ni de cerca», señaló.

Aun así, el interés de la pareja por Miami no es nuevo. Desde hace meses, la creadora de contenido ha dejado entrever en distintas ocasiones que la ciudad estadounidense representa una opción real de futuro para su familia. De hecho, en su docuserie familiar ya aparecían visitando viviendas y explorando distintas zonas residenciales, alimentando así las especulaciones sobre una posible mudanza. En varias entrevistas, María Pombo ha reconocido además que, si hubiera un momento idóneo para dar el paso, sería ahora, mientras sus hijos siguen siendo pequeños. Sin embargo, la decisión no parece sencilla. Tanto el arraigo familiar en Madrid como su conexión emocional con Cantabria continúan siendo factores clave que frenan, por el momento, un cambio definitivo al otro lado del Atlántico.

Durante el evento, además de hablar sobre sus planes de futuro, la pareja también se mostró entusiasmada con el estreno de la nueva ficción del universo Yellowstone. María confesó que llevaba meses esperando el lanzamiento, mientras Pablo reconoció ser «el mayor fan absoluto» de la serie y de todo el universo cowboy.

El look western de María Pombo que confirma su pasión por la estética cowboy

En cuanto a sus estilismos, María apostó por un look de Johanna Ortiz con claros guiños al universo western, convirtiéndose en una de las invitadas más comentadas de la noche. Se trata de un vestido largo en tono marrón chocolate, de acabado efecto ante y silueta ajustada, con escote halter y una discreta abertura frontal que aportaba un toque sensual y elegante al look. El diseño, destacaba además por los detalles de costuras visibles y su estética minimalista, muy alineada con la tendencia cowboy de lujo que domina esta temporada.

#yellowstonetv #TikTokEspaña #pablocastellano #parati ♬ sonido original – COOL @coolrevista Repasamos los looks del preestreno de ‘Rancho Dutton’ 🤠🔥, el nuevo universo de Yellowstone que trae de vuelta a Beth Dutton y Rip Wheeler en Texas: María Pombo y Pablo Castellano en modo pareja impecable, Carlos Peguer sirviendo actitud, Carlota Boza con glow elegante y Aless Gibaja siendo pura fantasía… ¿quién gana el western-core? 👀✨ #mariapombo

Para completar el estilismo, la creadora de contenido eligió unas botas cowboy, el complemento estrella de la noche y el guiño definitivo al universo ranchero de la serie. Un calzado que reforzaba el aire texano del outfit sin perder sofisticación. Por su parte, Pablo vistió prendas de Pedro del Hierro y Mister Abby, ambos muy acordes con la temática ranchera de la noche.