La Reina Letizia rescata su rojo más poderoso y vuelve a vestirse como la princesa Leonor

Si hay un color capaz de transformar por completo la presencia de la Reina Letizia, ese es el rojo. La monarca ha vuelto a demostrarlo durante la entrega de los premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario, celebrada en el Senado, donde reapareció con uno de esos estilismos que resumen a la perfección su manera de entender la moda institucional: elegante, estratégica y absolutamente reconocible. Doña Letizia recuperó un vestido midi firmado por Adolfo Domínguez en un vibrante rojo carmesí que ya había estrenado meses atrás. El diseño, de silueta evasé y cintura marcada, destacaba especialmente por sus mangas tipo capa, uno de los detalles más sofisticados y teatrales de la pieza. Confeccionado en un tejido fluido y con movimiento, el vestido conseguía equilibrar estructura y ligereza, dos claves habituales en el armario de la Reina.

Pero más allá del color o del patrón, el look escondía un guiño estilístico muy concreto: el vestido conecta directamente con el vestidor de la princesa Leonor. Y es que la heredera ya lució exactamente el mismo diseño de Adolfo Domínguez, aunque en verde botella, durante la Apertura de la XV Legislatura en 2023. Un paralelismo que vuelve a confirmar cómo madre e hija comparten cada vez más códigos de estilo, desde las siluetas hasta las firmas españolas que ambas incorporan a sus apariciones institucionales.