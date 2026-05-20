CASA REAL ESPAÑOLA

La Reina Letizia rescata su rojo más poderoso y vuelve a vestirse como la princesa Leonor

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar su dominio del estilo institucional durante la entrega de los premios Luis Carandell

La monarca ha recuperado un vestido de mangas capa que ya había lucido anteriormente

Letizia ha completado el estilismo con zapatos de Magrit y bolso de Menbur

La Reina Letizia en la XV edición de los premios 'Luis Carandell' de Periodismo Parlamentario. (Foto: Europa Press)
La Reina Letizia en la XV edición de los premios 'Luis Carandell' de Periodismo Parlamentario. (Foto: Europa Press)
Marta Menéndez

Si hay un color capaz de transformar por completo la presencia de la Reina Letizia, ese es el rojo. La monarca ha vuelto a demostrarlo durante la entrega de los premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario, celebrada en el Senado, donde reapareció con uno de esos estilismos que resumen a la perfección su manera de entender la moda institucional: elegante, estratégica y absolutamente reconocible. Doña Letizia recuperó un vestido midi firmado por Adolfo Domínguez en un vibrante rojo carmesí que ya había estrenado meses atrás. El diseño, de silueta evasé y cintura marcada, destacaba especialmente por sus mangas tipo capa, uno de los detalles más sofisticados y teatrales de la pieza. Confeccionado en un tejido fluido y con movimiento, el vestido conseguía equilibrar estructura y ligereza, dos claves habituales en el armario de la Reina.

Pero más allá del color o del patrón, el look escondía un guiño estilístico muy concreto: el vestido conecta directamente con el vestidor de la princesa Leonor. Y es que la heredera ya lució exactamente el mismo diseño de Adolfo Domínguez, aunque en verde botella, durante la Apertura de la XV Legislatura en 2023. Un paralelismo que vuelve a confirmar cómo madre e hija comparten cada vez más códigos de estilo, desde las siluetas hasta las firmas españolas que ambas incorporan a sus apariciones institucionales.

La Reina Letizia en la XV edición de los premios 'Luis Carandell' de Periodismo Parlamentario. (Foto: Europa Press)
La Reina Letizia en la XV edición de los premios ‘Luis Carandell’ de Periodismo Parlamentario. (Foto: Europa Press)

La Reina reforzó además el impacto del estilismo apostando por el total look rojo, una de las fórmulas favoritas de la temporada y también uno de los recursos que mejor domina dentro de su vestidor institucional. Lejos de resultar excesiva, la monocromía conseguía proyectar una imagen sólida, sofisticada y muy contemporánea, jugando además con distintas texturas dentro de la misma gama cromática. Para completar el vestido de Adolfo Domínguez, doña Letizia eligió unos salones destalonados de Magrit, con punta cuadrada y tacón ancho de altura moderada, un tipo de calzado que se ha convertido en uno de sus favoritos en los últimos meses por combinar elegancia y comodidad. El bolso, un clásico clutch de ante firmado por Menbur, reforzaba todavía más ese efecto «todo al rojo» que convertía el look en una imagen perfectamente reconocible y muy alineada con las tendencias actuales del tonal dressing.

En las joyas también hubo espacio para el simbolismo. Doña Letizia recuperó los pendientes Needle I Am de Gold & Roses, elaborados en oro rosa, diamantes y rubíes, unas piezas que también han aparecido recientemente en el joyero público de Leonor. Un nuevo vínculo silencioso entre ambas que confirma cómo la moda se ha convertido también en una herramienta de complicidad entre reina e hija.

La Reina Letizia en la XV edición de los premios 'Luis Carandell' de Periodismo Parlamentario. (Foto: Europa Press)
La Reina Letizia en la XV edición de los premios ‘Luis Carandell’ de Periodismo Parlamentario. (Foto: Europa Press)

La aparición de la Reina llega en una semana especialmente intensa dentro de su agenda oficial. Mientras el Rey Felipe VI continúa su viaje institucional en Canadá, Letizia mantiene su actividad en España y este jueves volverá a protagonizar un nuevo acto público con motivo del décimo aniversario del edificio de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, en Aranjuez. Una cita completamente distinta en tono y protocolo en la que, previsiblemente, volverá a adaptar su vestidor a un registro mucho más sobrio y funcional, demostrando una vez más su capacidad para convertir cada aparición en un mensaje visual perfectamente calculado.

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