La Reina Letizia rescata su rojo más poderoso y vuelve a vestirse como la princesa Leonor
La Reina Letizia ha vuelto a demostrar su dominio del estilo institucional durante la entrega de los premios Luis Carandell
La monarca ha recuperado un vestido de mangas capa que ya había lucido anteriormente
Letizia ha completado el estilismo con zapatos de Magrit y bolso de Menbur
Si hay un color capaz de transformar por completo la presencia de la Reina Letizia, ese es el rojo. La monarca ha vuelto a demostrarlo durante la entrega de los premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario, celebrada en el Senado, donde reapareció con uno de esos estilismos que resumen a la perfección su manera de entender la moda institucional: elegante, estratégica y absolutamente reconocible. Doña Letizia recuperó un vestido midi firmado por Adolfo Domínguez en un vibrante rojo carmesí que ya había estrenado meses atrás. El diseño, de silueta evasé y cintura marcada, destacaba especialmente por sus mangas tipo capa, uno de los detalles más sofisticados y teatrales de la pieza. Confeccionado en un tejido fluido y con movimiento, el vestido conseguía equilibrar estructura y ligereza, dos claves habituales en el armario de la Reina.
Pero más allá del color o del patrón, el look escondía un guiño estilístico muy concreto: el vestido conecta directamente con el vestidor de la princesa Leonor. Y es que la heredera ya lució exactamente el mismo diseño de Adolfo Domínguez, aunque en verde botella, durante la Apertura de la XV Legislatura en 2023. Un paralelismo que vuelve a confirmar cómo madre e hija comparten cada vez más códigos de estilo, desde las siluetas hasta las firmas españolas que ambas incorporan a sus apariciones institucionales.