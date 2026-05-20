El legado literario de los Corleone sigue vivo: ‘El padrino 4’ podría ser una realidad

Nunca digas de este agua no beberé y, ese clásico de culto no puede tener una secuela. Durante años, Hollywood ha evitado– en la medida de lo posible– realizar segundas partes de los tótems cinematográficos de su historia. Sí, hemos tenido secuelas tardías de Top Gun, Bitelchús Bitelchús o el reciente fenómeno comercial de El diablo viste de Prada 2, pero incluso la ambición económica de la meca del cine es cautelosa con asumir el seguimiento de algunos de los mitos fundacionales narrativos del audiovisual contemporáneo. Leer en un cartel títulos como Ciudadano Kane 2, Casablanca 2 o Taxi driver 2 representaría la pesadilla recurrente en los sueños de cualquier cinéfilo de bien. Sin embargo, una de las mejores trilogías del celuloide tendrá ahora un seguimiento literario, cuyo éxito podría declinar en una adaptación fílmica que jamás nos habríamos podido imaginar: El padrino 4.

La existencia del proyecto todavía es una quimera y, de hecho, la noticia es simplemente un anuncio relativo al mundo de las librerías. Pese a todo, el tema no es baladí, pues más de medio siglo después tendremos una aproximación novelística del legado de los Corleone. Random House ha confirmado la publicación en 2027 de Connie, una trama que se centrará en la vida de la homónima y única hija de Vito Corleone, quien estuvo interpretada a lo largo de la trilogía por Talia Shire, hermana del director de la misma, Francis Ford Coppola.

‘Connie’: la mirada femenina de los Corleone

La encargada de tal responsabilidad creativa será la escritora superventas Adriana Trigiani, autora de sagas literarias familiares como la protagonizada por Ave Maria Mulligan. Aunque seguramente la principal virtud de su estilo reside en el tratamiento frecuente de las raíces italoamericanas en sus historias. Tema fundamental para explorar la herencia dinástica de los Corleone en una especie de El padrino 4, cuya esencia pondrá el foco por primera vez en la principal mirada femenina del clan mafioso.

No es la primera vez que el ecosistema de las letras presenta obras derivadas del material primigenio de Mario Puzo. No obstante, Connie será una de las pocas que los herederos del escritor han terminado validando. El argumento oficial es una incógnita, pero Trigiani ya ha avisado en sus declaraciones dentro del comunicado que Connie Corleone tiene su propia ambición y poder.

«Quienes subestimaron a Don Vito Corleone y a Michael Corleone lo pagaron caro. Con Connie Corleone ocurrirá exactamente lo mismo», explicaba la novelista.

¿Podría esto llevar a un ‘El padrino 4’?

A mediados de los 90, Puzo y Francis Ford Coppola comenzaron a trabajar en un boceto narrativo para El padrino 4. La sinopsis iba a girar en torno a un joven Sonny Corleone (James Caan) en paralelo a un salto temporal de un Vincent Corleone envejecido (Andy García en El padrino 3). Es decir, repetiría la fórmula de El padrino 2, que viró entre las historias del joven Vito y la versión madura de Michael. Por desgracia, el proyecto se canceló por la muerte de Puzo en 1999.

El rol encarnado por García no genera el interés suficiente como para plantear una secuela. En cambio, la industria actual está hambrienta de miradas y personajes femeninos. ¿Posee Connie el atractivo como para tener su propia película? ¿Puede ser la heredera fílmica de la trilogía más relevante de la historia del cine? Tendremos que esperar a las primeras reseñas del libro para avivar o cerrar (¿para siempre?) el árbol genealógico de los Corleone.