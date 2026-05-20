Frente a la costa de Alicante, en pleno mar Mediterráneo, se encuentra la Isla de Tabarca, considerada la isla habitada más pequeña de España. Este pequeño territorio, de apenas 1.800 metros de largo y unos 400 metros de ancho, cuenta con una población estable de alrededor de 50 habitantes durante gran parte del año. Sin embargo, en verano su tranquilidad desaparece por completo con la llegada masiva de turistas atraídos por sus aguas cristalinas, sus playas y su enorme valor histórico.

En las últimas semanas, Tabarca ha vuelto a ser noticia porque sus vecinos han iniciado los trámites para conseguir una mayor autonomía administrativa respecto a Alicante. Aunque muchos hablan de independencia, en realidad los residentes buscan convertirse en una Entidad Local Menor. Esto permitiría a la isla gestionar de manera más directa cuestiones básicas como la limpieza, el mantenimiento o algunos servicios públicos sin depender constantemente de varias administraciones.

Los habitantes de Tabarca llevan más de una década denunciando problemas relacionados con el transporte, el deterioro del patrimonio histórico y la falta de servicios esenciales. El principal inconveniente es el aislamiento. La isla sólo puede alcanzarse por barco, por lo que el mal tiempo puede dejar incomunicados a sus vecinos durante horas o incluso días. Para quienes viven allí todo el año, esta situación afecta a cuestiones tan cotidianas como acudir al médico, recibir suministros o realizar trámites administrativos.

A pesar de ello, Tabarca sigue siendo uno de los destinos turísticos más especiales del Mediterráneo español. La isla posee un encanto único gracias a su núcleo amurallado, construido en el siglo XVIII por orden de Carlos III. Sus murallas, puertas históricas, calles estrechas y edificios tradicionales recuerdan su pasado ligado a los piratas berberiscos y a las familias genovesas que fueron trasladadas desde la antigua Tabarka tunecina.

Además de pasear por su casco histórico, quienes visitan Tabarca pueden disfrutar de numerosas actividades. El snorkel y el buceo son dos de las experiencias más populares gracias a la transparencia de sus aguas y a la riqueza de su fondo marino. No en vano, Tabarca fue declarada en 1986 la primera reserva marina de España. Sus praderas de posidonia y la gran biodiversidad marina atraen cada año a aficionados al submarinismo de toda Europa.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Muchos visitantes llegan para probar el famoso caldero tabarquino, un plato tradicional elaborado con pescado y arroz. Durante el verano, los restaurantes y terrazas se llenan de turistas procedentes principalmente de Madrid, Valencia, Murcia y de distintos puntos de la provincia de Alicante. También son frecuentes los visitantes internacionales, especialmente franceses, británicos, alemanes e italianos.

La relación de Tabarca con Alicante es total, ya que administrativamente depende de esta ciudad. Desde el puerto de Alicante parten embarcaciones que conectan con la isla en aproximadamente una hora. Sin embargo, el acceso más habitual se realiza desde Santa Pola, donde el trayecto dura unos 30 minutos. Durante la temporada alta también existen conexiones desde otras localidades cercanas como Benidorm o Torrevieja.