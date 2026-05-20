Pedro Almodóvar sentencia el estado actual de Madrid: «Nos la están robando poco a poco»

Pedro Almodóvar, un férreo defensor del socialismo, ha denunciado públicamente algo que la derecha ha reivindicado en numerosas ocasiones: el vandalismo que existe en España —y más concretamente en el centro de Madrid—. Si bien es cierto que siempre ha existido riesgo en esta zona por los carteristas, en 2024 la Policía notificó decenas de grupos dedicados al robo en la capital.

Ahora el cineasta, en un pódcast, ha recordado con cierta nostalgia el Madrid al que llegó y la situación actual en la que se encuentra la gran ciudad, marcada por el peligro que existe en las calles más transitadas por los robos en las mismas, que se suma al auge del turismo y las aglomeraciones.

Pedro Almodóvar denuncia las aglomeraciones en Madrid

Madrid ha sido la cuna del despegue profesional de Pedro Almodóvar. El director de cine, en numerosas ocasiones, ha elegido la capital como el escenario de algunas de sus películas más icónicas, como Mujeres al borde de un ataque de nervios, La ley del deseo, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Átame, Todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver, Los abrazos rotos o Dolor y gloria. Calles, bares, pisos, azoteas y barrios madrileños forman parte de su universo visual desde los años 80.

Sin embargo, el manchego ha recordado con cierta nostalgia esta época y es que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. A raíz de una conversación con La Pija y la Quinqui, Almodóvar ha denunciado públicamente cómo el turismo en las zonas del centro de Madrid —donde en tantas ocasiones ha rodado— le genera cierto rechazo por las aglomeraciones y el peligro que existe en estas: «Madrid ahora es una pena, hace años que no voy a la plaza de Sol. Siento que, en efecto, nos la están robando poco a poco».

Una confesión que ha impactado y mucho al presentador del programa, Carlos Peguer, que dijo que no entendía que no sintiera ese amor por Madrid. Una reflexión que el cineasta no dudó en aclarar: «Eso es un sentimiento buenísimo. El hecho de sentirte que perteneces a este lugar, que este lugar te guste pase lo que pase. Es como si en una relación las cosas no van bien, pero uno está profundamente enamorado y sigue. Los que vivimos en Madrid y estamos profundamente enamorados de la ciudad. Por mucho que la afeen o por muchas meninas que pongan, que no nos gustan nada».

Sea como fuere, las palabras de Pedro Almodóvar reflejan la preocupación de muchos madrileños que sienten que el centro de la capital ha cambiado radicalmente en los últimos años. Entre el turismo masivo, las aglomeraciones y el aumento de la inseguridad en algunas de las zonas más transitadas, el director lamenta la pérdida de aquel Madrid auténtico que marcó tanto su vida como su cine. Un sentimiento nostálgico que, pese a todo, no le impide seguir profundamente enamorado de la ciudad que le vio triunfar.