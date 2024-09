Almodóvar se derrite con Sánchez: «A Mr. Handsome hay cosas que pedirle a nivel físico y político»

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha aprovechado para convertir en un mitin político el Festival de Cine Internacional de San Sebastián. El director de cine Pedro Almodóvar ha aprovechado una rueda de prensa previa a recibir el Premio Donostia este jueves para agradecer a Sánchez por su «apoyo» a la cultura. El director se ha referido al líder socialista como «Mr. Handsome o Mr. Guapo», por cómo lo conocen «en Europa y en Estados Unidos». El presidente se encuentra en San Sebastián y ha acudido a la entrega del premio al cineasta.

Almodóvar ha mostrado su agradecimiento a Sánchez y lo ha elogiado por sus «características, a nivel político y físico». El director ha bromeado con las posibilidades que se le abren con la presencia del socialista. «Tengo que decidir si me convierto en mitad petarda o mitad cineasta que reconoce un premio», ha dicho Almodóvar en una clara muestra de adulación al presidente del gobierno.

El director de cine también ha aprovechado para atacar a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, por no haber acudido aún a la exposición Madrid, chica Almodovar, sobre la vida del director, que acoge desde hace 15 días el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. Almodóvar ha comparado la presencia de Sánchez en la entrega del premio con que el alcalde de Madrid no haya acudido a su exposición. «Mi exposición está en el Ayuntamiento, pero el alcalde aún no ha acudido a verla», ha dicho el cineasta. También ha señalado en un tono despectivo que la exposición fue «idea de Manuela Carmena, pero no se pudo terminar cuando estaba ella de Alcaldesa y les ha tocado a estos». Almodóvar ha insinuado que al Ayuntamiento de Madrid se está aprovechando de «un éxito descomunal» que les ha venido «de regalo».

Pedro Sánchez va a aprovechar la fiesta del cine de San Sebastián para hacer propaganda. El presidente del Gobierno ha acudido al País Vasco junto a Begoña Gómez, su esposa, quien está imputada por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias y que espera por una tercera imputación por apropiación indebida. Sánchez y Gómez han posado la tarde de este jueves en la alfombra roja del Festival, antes de la entrega del premio. El presidente busca este escaparate para blanquear su imagen y escapar de los otros escándalos que le salpican, como la también imputación de su hermano, David Sánchez. En materia política, el presidente tampoco está saliendo bien parado, especialmente después del regalo fiscal a Cataluña, que ha provocado un terremoto en el Partido Socialista. Además, la continuidad de la legislatura también está el aire después de que Junts haya retirado su apoyo parlamentario al Gobierno, lo que impedirá la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

El Festival de San Sebastián arrancó el pasado 20 de septiembre y durará hasta el día 28. Pedro Almodóvar ha sido reconocido este año con el Premio Donostia, un galardón honorífico que reconoce la aportación del homenajeado al mundo del cine. El Festival también proyectará la última película del director, La habitación de al lado, su primer largometraje en inglés.