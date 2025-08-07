Ni Cádiz ni Menorca: este es el espectacular destino en el que Isabel Díaz Ayuso pasa sus vacaciones

Ni Cádiz, ni Marbella, ni Mallorca. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha escogido otro destino para disfrutar de sus vacaciones de verano. Debemos tener en cuenta que Isabel Díaz Ayuso es una persona totalmente discreta, pero se ha ganado un hueco en el corazón del pueblo y cada vez son más los que se interesan por sus movimientos. Tan transparente como de costumbre, la política del Partido Popular publicó unas imágenes en el centro de protección animal de Sa Coma, del municipio de Ibiza. No estaba sola, le acompañaban el alcalde, Rafa Triguero, y Manu Jiménez, concejal de Bienestar Animal de Vila. Ayuso ha demostrado en más de una ocasión ser una apasionada de los animales, así que a nadie le ha extrañado que haga una visita de estas características.

Isabel Díaz Ayuso pasará unos días en Ibiza acompañada de su pareja, un destino que ya ha frecuentado en más de una ocasión. Las Islas Baleares le han recibido con los brazos abiertos porque es una persona muy querida en toda España gracias a las decisiones que ha tomado durante su trayectoria política. Cada vez son más los que desean que avance posiciones, pues ha demostrado que está a la altura de las circunstancias y que su formación es perfecta para el cargo que ocupa. Habrá que esperar un tiempo para ver cuál es su nuevo movimiento y, mientras tanto, disfrutará de unas merecidas vacaciones de verano.

Muchos famosos eligen Cádiz para desconectar. Por ejemplo, Ana Rosa Quintana, la reina de las mañanas de Telecinco, viaja hasta Sotogrande para disfrutar de sus familiares y amigos. Allí coincide con otros rostros conocidos, como puede ser José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso sea diferenciado del de cantarse por Ibiza.

¿Dónde se está quedando Ayuso?

Acompañada por su pareja, Alberto González Amador, la presidenta madrileña ha optado por alojarse en casa de unos amigos, huyendo así del bullicio de los hoteles y buscando mayor privacidad. El entorno elegido le permite desconectar con total tranquilidad, disfrutando de largas caminatas junto al mar y de la calma que ofrece la isla en estas fechas. Hay que tener en cuenta que es una persona muy seguida, así que no sería de extrañar que tarde o temprano algún paparazzi captase su estancia en la famosa isla. No podemos olvidar que, durante el verano, muchos fotógrafos se desplazan hasta allí para conseguir el mejor material y el más demandado por la audiencia.

Lejos del tópico de fiesta permanente que suele rodear a Ibiza, Ayuso ha mostrado su admiración por una cara más desconocida y auténtica del lugar. En varias ocasiones ha señalado que la isla balear representa para ella un refugio emocional, un espacio al que siempre desea volver. Se siente especialmente conectada con sus paisajes rurales, la arquitectura tradicional y los rincones menos transitados por el turismo masivo. La política pasará unos días en casa de un amigo, así que podrá disfrutar de la intimidad que tanto se merece después de ofrecer su mejor versión al frente de la Comunidad de Madrid.

El lugar preferido de Isabel Díaz Ayuso

Ayuso describe Ibiza como «su sitio en el mundo». En su imaginario, la isla no es sólo playa, sino también campo rojizo, olivos centenarios y casas payesas de paredes encaladas. Durante su estancia, ha aprovechado para hacer ejercicio al aire libre y conectar con la naturaleza, algo que considera esencial para su bienestar físico y emocional. «Una maravilla que aún es mejor en primavera y en otoño, para mí, el mejor momento de la isla. Mantiene sus mercados y productos locales ricos, sanos y de gran calidad. Cuando estoy en la isla nado, paseo, corro, hago mucho ejercicio y si estoy en una casa con animales, especialmente perros, ya estoy en el paraíso», declaró en El Diario de Ibiza.

Además de los paseos y el deporte, la presidenta ha disfrutado de la gastronomía ibicenca y de productos locales de temporada. Agradecida por la hospitalidad de sus anfitriones, encuentra en este tipo de escapadas una manera de equilibrar su vida personal con la intensa actividad profesional. Ibiza, según ha dejado entrever, es para ella mucho más que un destino: es una forma de volver a lo esencial. Lo que más valora, según contó en el citado medio, es que Ibiza «tiene unos pueblos preciosos, un campo muy cuidado, con pequeños establecimientos decorados con mucho gusto. Siempre tengo en la memoria el campo rojizo, el olivo y la casa payesa blanca».

Cuando terminen sus vacaciones, Isabel Díaz Ayuso regresará a Madrid para continuar con sus compromisos políticos. Hay que resaltar la eficacia de su gestión. Gracias a las medidas que ha adoptado en la Comunidad de Madrid, los ciudadanos disfrutan de una mayor calidad de vida. Los madrileños están encantados con ella y esto ha hecho que se convierta en un referente, incluso ha despertado el interés de la crónica social, aunque es bastante discreta e intenta (y consigue) que su vida personal transcurra lejos de los medios