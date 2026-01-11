AEMET emite una alerta en Cataluña por heladas y rachas muy fuertes: se esperan condiciones adversas que podrían afectar estas zonas

Se esperan condiciones adversas que podrían afectar a estas zonas que pueden ser claves, la AEMET emite alerta en Cataluña por un cambio que puede ser esencial. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, habrá llegado el momento que puede acabar siendo lo que nos dará algunos elementos que pueden ser esencial. En estas jornadas que pueden ser claves. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, nos enfrentaremos a este cambio que puede ser esencial.

Se esperan las condiciones adversas que podrían afectar a estas zonas

Estas zonas del país se verán afectadas por unas condiciones muy adversas, los expertos de la AEMET no dudan en lanzar más de una alerta, ante la llegada de unos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas horas.

Tocará empezar a visualizar este cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que puede ser lo que nos dará más de una sorpresa en una comunidad autónoma muy castigada por los cambios.

Estaremos muy pendientes de una situación del todo inesperada que puede convertirse en ese plus de buenas sensaciones que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Es hora de conocer qué puede pasar en esta Cataluña que ha visto nevadas a cota cero.

El mal tiempo se ha convertido en una dura realidad para la que quizás no estamos del todo preparados. Llega un cambio y unas condiciones adversas que marcarán el final de este proceso de una manera que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Alerta de la AEMET en Cataluña por heladas y rachas muy fuertes de viento

Las rachas muy fuertes de viento y las heladas marcarán estos días que quizás hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante. Llega un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que afrontar en Cataluña con unas alertas que estarán muy presentes.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante advertencia: «Cielo con intervalos de nubes bajas en el Valle de Arán y bancos de niebla en la Depresión Central de Lleida a primeras horas, tendiendo a poco nuboso, y cielo poco nuboso o despejado en el resto. Nevada débil en el Valle de Arán de madrugada, con tendencia a remitir. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y en la Cerdanya y con pequeñas variaciones en el resto; máximas en ascenso en el Pirineo, que será notable en la cara norte, y con ligeros cambios en el resto. Heladas débiles o moderadas en el Pirineo y débiles en el interior y puntos del prelitoral de la mitad norte. Viento moderado, ocasionalmente fuerte con rachas muy fuertes, del noroeste en el sur de Tarragona; moderado de componente oeste en la mitad sur; moderado de componente norte en el Pirineo y Ampurdán; y flojo de dirección variable en el resto durante la primera mitad del día. Al mediodía disminuirá a flojo y tenderá a dirección variable en general, con un intervalo del suroeste en el litoral».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas en ascenso localmente notable en el Pirineo. Rachas muy fuertes de viento del noroeste en el sur de Tarragona a primeras horas».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «Se prevé una circulación atlántica con la profundización de una borrasca al norte de las islas británicas y la llegada de un frente que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y extremo oeste, con precipitaciones en el cuadrante noroeste y el norte de Extremadura, localmente fuertes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia. En el resto de la Península y en Baleares, nubosidad alta, sin descartar algunas nubes bajas matinales. En Canarias intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil en La Palma. Nieblas matinales en la vertiente atlántica, más densas y persistentes en montaña y el Guadiana, y sin descartarlas en litorales mediterráneos. Temperaturas máximas en ascenso en Baleares, el este, zonas de montaña de la mitad sur y el este de la meseta Norte, mientras que en el resto pocos cambios o incluso descensos en el Sistema Central. Temperaturas mínimas en ascenso en la Península y Baleares, salvo en el bajo Ebro y en el valle del Guadalquivir, donde no se esperan cambios. Los ascensos se esperan notables en zonas del Cantábrico oriental, alto Ebro y del oeste del Sistema Central. Heladas débiles en Pirineos, y aisladas en el resto de zonas de montaña del centro y sudeste. Sin cambios significativos en Canarias aunque con ligeros descensos de las mínimas en las islas más orientales».