La Diputación de Badajoz y la Orquesta del Trinque

Tampoco es que hiciera falta ser muy avispado para darse cuenta de que la contratación por parte de la Diputación socialista de Badajoz del asesor de Moncloa Luis Carrero no respondió a una necesidad real, sino al interés personal de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Un escrito del jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz revela implícitamente que el puesto de Luis Carrero, el ex asesor de La Moncloa al servicio del hermano de Pedro Sánchez, tenía entre sus funciones, precisamente, ayudar a David Sánchez, actualmente procesado por prevaricación y tráfico de influencias por su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz al ser contratado para el puesto de Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas.

Ya lo dijo la magistrada Beatriz Biedma: la plaza fue creada para «satisfacer los caprichos» del hermano músico del presidente del Gobierno, con quien mantenía además una estrecha relación de amistad.

El hermano de Sánchez fue el encargado de diseñar un programa para llevar sus óperas a Portugal, con financiación de la Unión Europea. Para ello, David Sánchez contó con la ayuda de Luis Carrero y logró la colaboración del Gobierno portugués del socialista António Costa. Finalmente, el proyecto no fue aprobado pese a las intensas gestiones de Sánchez con el Ejecutivo luso.

En resumidas cuentas: la Diputación de Badajoz no necesitaba contratar a nadie para que ayudara al hermano de Pedro Sánchez, entre otras razones porque lo que hacía David Sánchez -no nos engañemos- era perfectamente descriptible.

La contratación del asesor del hermano del hermano se enmarca en esa cadena de favores que la Diputación de Badajoz, por ganarse el favor de Pedro Sánchez, permitió que creciera hasta que terminó por romperse. Ahora están todos imputados y el jefe de todos mirando para otro lado. Ya lo dijo la juez: la plaza del amigo de David, el hermano de Pedro, fue creada para «satisfacer los caprichos» del músico.