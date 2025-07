El procesado asesor de Moncloa al servicio del «hermanito» de Sánchez renuncia a su puestazo en Badajoz

Por entonces, Carrero ya ejercía de secretario personal de David Sánchez pese a trabajar como «vocal asesor», con nivel 30, en La Moncloa.

El asesor y el hermano músico del presidente socialista colaboraban juntos en el diseño de un ambicioso proyecto -con un presupuesto de seis millones a cargo de fondos europeos- para promocionar la ópera entre España y Portugal, que contó con la colaboración del Ministerio de Cultura, denominado Operegrina.

Este periódico ha ido destapando las numerosas comunicaciones entre Sánchez y Carrero que han propiciado la investigación al asesor y al hermano del presidente socialista.

Así, por ejemplo, OKDIARIO reveló que el hermano de Sánchez y Carrero ya hablaban de la contratación del segundo por parte de la Diputación de Badajoz antes incluso de que el puesto se aprobase de forma definitiva.

En concreto, el 30 de octubre de 2023, David Sánchez se dirigió a Carrero en un mail en el que hablaron de este nuevo cargo: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo».

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas (Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) fue a lo largo de noviembre [sic]. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

En otro correo se ve cómo David Sánchez presentaba a su asistente como «coordinador» y «apoyo externo» de sus actividades en la Diputación de Badajoz.

Y en otro, cómo el hermano del presidente del Gobierno recurrió incluso a este asesor de La Moncloa para recopilar distintas subvenciones del Gobierno a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Carrero le facilitó las ayudas directas -es decir, a dedo- concedidas por el Ministerio de Cultura. Todo ello, mientras seguía trabajando para la Presidencia del Gobierno.

En otro correo se desvela incluso cómo Carrero hacía los programas de mano para las óperas del hermano músico de Pedro Sánchez mientras estaba en La Moncloa. Y en otro, cómo se dirigía a cargos del Gobierno en representación de la oficina de David Sánchez.

Todos estos correos fueron recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe remitido a la juez. En base a ello, la instructora acabó imputando, y procesando posteriormente, a David Sánchez y a su asesor por prevaricación y tráfico de influencias.