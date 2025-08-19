Kumbulla ya es oficial: «Me gustó mucho el proyecto que me presentaron»

Marash Kumbulla ya es oficialmente nuevo jugador del Mallorca. El defensa albanés, de 25 años, ha superado con éxito el reconocimiento médico y este martes comenzará a entrenar con el primer equipo. Arrasate lo tendrá a su disposición para el encuentro del sábado ante el Celta en el que no podrá contar con los sancionados Muriqi y Morlanes. «Me gustó mucho el proyecto que me presentaron», aseguró Kumbulla a los medios oficiales del club.

Estoy muy contento de estar aquí. Hablé con el director de Fútbol, Pablo Ortells, y con el míster, y tienen mucha confianza en mí. Me hablaron mucho del proyecto que tiene el Mallorca y cuando me llamó el club, quise estar aquí lo más pronto posible», añadió el jugador, nacido en la localidad italiana de Peschiera del Garda el ocho de febrero de 2000. Ha sido 24 veces internacional con Albania.

«Quiero jugar el máximo de partidos posibles y ayudar al equipo a lograr lo máximo posible. Espero que todo vaya de la mejor manera», agregó el defensor, que quiso dar un mensaje de bienvenida a su nueva afición: «Lo voy a dar todo por este escudo y quiero jugar aquí, en Mallorca, con ellos».

Kumbulla, que jugó 36 partidos entre Liga y Copa con el Espanyol la pasada temporada, y que también militó en el Hellas Verona y el Sassuolo, se refirió también a su relación con Muriqi, que aunque kosovar tiene también pasaporte albanés, y con el que ha coincidido en la Serie A italiana: «Cuando vine con el Espanyol a Palma estuvimos hablando, me llevo bien con él y tengo ganas de verlo pronto».

Finalmente, admitió haber hablado durante largo rato con Arrasate, que «me ha dicho lo que espera de mí y me ha explicado la situación del equipo. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, vengo muy motivado».