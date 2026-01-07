Desvarío del PSOE para arrancar el año: exige enterrar la Vía de Cintura de Palma y hacer un corredor verde

El PSOE exige ahora soterrar la Vía de Cintura de Palma tras no hacer nada en sus ocho años de gobierno en el Consell de Mallorca y en el Ayuntamiento de la capital balear, donde no acometieron obra viaria alguna de calado y relevancia y se limitaron a reducir a 80 kilómetros por hora la velocidad máxima en esta arteria de circunvalación.

Ahora los socialistas reclamarán en el primer pleno del año que la institución insular celebrará este jueves día 8 de enero, que el gobierno de coalición de PP y Vox lleven a cabo una obra de un alcance monumental en envergadura, y de coste millonario que, por cierto, ni calculan en su moción.

Y todo ello mientras el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez tiene aún pendiente de desembolsar desde el año 2021, un total de 230 millones de euros, que son de todos los mallorquines procedentes del liquidado convenio de carreteras.

Es más, el Ejecutivo sigue sin contestar a la reclamación realizada el pasado mes de diciembre por el presidente insular del PP, Llorenç Galmés, que exigió la firma de un nuevo convenio de carreteras similar al rubricado con Canarias y que supondrá una aportación estatal de entre 200 y 250 millones de euros anuales hasta el año 2030.

Un constante ninguneo a Mallorca, sobre el que ni se pronuncian los socialistas de la isla que reclaman ahora la ejecución de este proyecto fantasmal de soterramiento urbano que una primera fase, apuntan en su proposición, se centraría en la conexión de nada menos que los barrios de Nou Llevant, la Soledad, Son Malferit, Son Gotleu y hasta la zona del Rafal Vell. Una amplia extensión de unos barrios situados fuera del anillo de circunvalación de la Vía de Cintura.

«El estudio deberá priorizar soluciones para coser estos barrios con el tejido urbano, creando continuidades viarias y peatonales, y previendo la generación de espacios verdes y equipamientos comunitarios en la superficie liberada», apuntan los socialistas.

Y puestos a soñar en proyectos que no ejecutaron durante las dos legislaturas que han gobernado, ahora aseguran que en el caso de Palma, el soterramiento de la Vía de Cintura y la creación de un anillo verde en su alrededor, representarían un salto adelante para la ciudad y todo el área metropolitana.

Y con un añadido para redondear la propuesta: sobre la estructura que cubriría la vía enterrada, se podría habilitar un gran corredor verde peatonal y ciclista, con zonas ajardinadas, equipamientos deportivos o culturales, y nuevas plazas que actuarían como puntos de encuentro vecinales.

Este anillo verde, abundan en su propuesta, actuaría a la vez de pulmón verde y de eje cívico, conectando los distintos barrios circundantes entre sí y con el resto de la ciudad, y aportándoles un entorno más amable.

«Barrios hoy separados por la barrera vial pese a estar contiguos, podrían quedar integrados en un continuo urbano que facilite la interacción social y la actividad económica conjunta, evitando que el desarrollo de uno se haga de espaldas al otro».

¿Y todo esto quién lo pagaría? Aunque no entran en este asunto, lo que es ya todo un indicativo del nivel de ocurrencia que tiene esta propuesta, los socialistas aún encabezados en el Consell de Mallorca por la ex presidenta Catalina Cladera, instan al equipo de gobierno de PP y Vox a buscar activamente la colaboración y cofinanciación de otras instituciones públicas para la realización de este proyecto, dada su dimensión estratégica.

«En particular, del Ayuntamiento de Palma, el Gobierno de Baleares y el de España, a través de los planes y convenios que se consideren oportunos, como por ejemplo el Convenio de Carreteras–, así como la exploración de vías de financiación de la Unión Europea (fondos estructurales, fondos Next Generation EU, Banco Europeo de Inversiones, etcétera).