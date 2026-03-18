Ayuso: «Los abusos los cometían los aztecas y los mayas, que realizaban sacrificios humanos en sus rituales»

Isabel Díaz Ayuso sale en defensa de la obra de la monarquía hispánica y rechaza de plano la narrativa de la leyenda negra que algunos pretenden imponer sobre la conquista de América. La presidenta de la Comunidad de Madrid, preguntada en una entrevista exclusiva con OKDIARIO por las palabras del Rey sobre los abusos cometidos durante la colonización de México, reivindica con orgullo la herencia española a ambos lados del Atlántico. «No se entendería el mundo sin la obra de la monarquía hispánica», afirma Ayuso, que recuerda que esa obra legó «universidades, buenas costumbres, una forma de ver la vida, una cultura y una religión y una comunidad que hoy nos une a 600 millones de personas por todo el planeta».

La presidenta madrileña pone además el foco donde, a su juicio, debe estar: «Los abusos los cometían especialmente las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de sus rituales. Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y sobre todo una forma de entender que la vida es sagrada». Una gesta de la que Ayuso dice estar «muy orgullosa» y que reivindica sin complejos: «España ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra. Por eso tenemos los mismos apellidos, por eso hemos sido cruce de caminos, por eso los dos lados del Atlántico tantas obras, artistas y cultura y avances nos hemos dado unos a los otros».

P.- Hace unas horas el jefe del Estado ha dicho que se cometieron muchos abusos en la colonización de México por parte del Reino de España. ¿Usted secunda esta opinión o le pide perdón a Obrador y compañía y a Sheinbaum?

R.- Yo creo que se produce esta conversación en un entorno pseudoprivado, donde la conversación es mucho más amplia. También se destacan las leyes de Indias y también otras obras que realizan los Reyes Católicos y que la monarquía hispánica ha realizado a lo largo de los siglos. A los dos lados del Atlántico, especialmente en la Nueva España, ¿no?

P.- Y bueno. Pero el Rey quería que se escuchase.

R.- Y creo que él siempre ha tenido las mejores palabras para México, para dos naciones hermanas. Y creo que es verdad que tú no puedes mirar el pasado con las gafas del presente, que es un poco lo que él también decía. Y desde luego pienso que en la obra y las misiones y en todo el del continente han cambiado el mundo. No se entendería el mundo sin la obra de la monarquía hispánica y gracias a ella, universidades, buenas costumbres, una forma de ver la vida, una cultura y una religión y una comunidad que hoy nos une a 600 millones de personas por todo el planeta. Nos hacen ser lo que somos gracias a esa obra.

P.- Pero ¿usted hubiera secundado esas palabras? ¿Usted cree que hubo abusos? Muchos.

R.- Abusos, especialmente los que se cometían contra la propia población autóctona por parte de todas las poblaciones aztecas y mayas, que entendían, entre otras cosas, los sacrificios como parte de los rituales. Y llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y sobre todo una forma de entender que la vida es sagrada y que evidentemente había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Y es de lo que yo creo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre.

P.- Bueno, aparte que la reina Isabel la Católica no debía ser muy abusona cuando declaró que los ciudadanos que vivían allí eran iguales que los que habían llegado.

R.- Si no era una colonia, no era un territorio sin más. Era parte de los nuestros. Y de hecho, España a lo largo de los siglos ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra. Digamos que la obra hispánica es un injerto nuestro, por eso tenemos los mismos apellidos, por eso hemos sido cruce de caminos, por eso los dos lados del Atlántico tantas obras, artistas y cultura y avances nos hemos dado unos a los otros.