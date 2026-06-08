Hoy, 8 de junio de 2026, se espera un cielo despejado en toda la provincia de Zaragoza, aunque por la tarde la nubosidad podría traer chubascos aislados y tormentas en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas subirán en estas áreas, mientras que las máximas ascenderán en la mitad oriental y se mantendrán estables en la occidental. El viento será flojo al principio, intensificándose a moderado del noroeste por la tarde con rachas fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo variable y calor intenso por la tarde

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza este día, ofreciendo una mezcla de nubes que se irán disipando a lo largo de la mañana. Las temperaturas comenzarán frescas, rondando los 20 grados y la sensación térmica será un poco más baja, lo que dotará a la mañana de un aire agradable. Sin embargo, hay un pequeño margen para que se produzcan algunas gotas dispersas por la tarde, aunque no se espera una jornada lluviosa.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 34 grados, así que el calor se sentirá con más fuerza, especialmente con la humedad relativa que podría hacer el ambiente algo pesado. El viento, aunque suave, rondará los 5 km/h, por lo que será un día ideal para disfrutar al aire libre. Con la salida del sol a las 06:29 y su puesta a las 21:35, habrá largas horas de luz para aprovechar cada instante de esta jornada, que promete ser variada y dinámica.

Calatayud: cielo gris y riesgo de lluvias

La mañana se presenta en Calatayud con un cielo grisáceo que sugiere una jornada de sorpresas. Las sombras de las nubes auguran un ambiente inestable, donde la brisa trae consigo un frescor que puede resultar engañoso. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la probabilidad de lluvias, que alcanzará un notable 95% durante la tarde-noche, mientras la temperatura fluctúa entre los 16 y 32 grados, invitando a disfrutar del aire fresco antes de la tormenta.

Un marcado contraste se verá entre la calma matutina y la tempestad vespertina. Tras una mañana templada, el viento del noreste soplará con intensidad, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, lo que sumado a una sensación térmica que puede bajar hasta los 16 grados, creará un ambiente desapacible. Es recomendable salir preparado, con un paraguas en mano y una chaqueta, ya que el tiempo promete ser un desafío en las horas venideras.

Tarazona: cielos nublados y día templado

El tiempo transcurrirá de manera templada, con cielos mayormente nublados a lo largo de la mañana y una ligera mejora por la tarde. Aunque hay una posibilidad de lluvia en ciertos momentos, el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin sobresaltos.

Es un día ideal para pasear por las calles y disfrutar de las actividades cotidianas, con temperaturas agradables que ofrecen un ambiente tranquilo. La sensación de calidez hará que salir a dar un paseo resulte más que placentero.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET