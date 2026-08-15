Primer partido y primera roja: Del Cerro expulsa desde el VAR a Femenía a los 39 minutos del inicio de Liga

Carlos Del Cerro Grande se lleva el primer premio arbitral de la temporada. Él, desde el VAR, instigó a Orellana Cid -árbitro debutante en Primera- a firmar la primera expulsión de la Liga 2026/27. Es para Kiko Femenía, jugador del Getafe. El futbolista del equipo madrileño se llevó la primera cartulina roja de la temporada por una durísima entrada a Rebbach en el Alavés – Getafe, encuentro con el que se abre la Liga.

En una primera parte en la que el árbitro principal sacó tres amarillas a jugadores y otra más a José Bordalás, fue Del Cerro Grande el que quiso tener el protagonismo en la primera polémica arbitral. Este colegiado exclusivo de VAR, que viene de estar en el Mundial, avisó al debutante Orellana Cid para que cambiara su decisión inicial.

En su primera decisión, el árbitro de césped sacó una amarilla a Femenía por esa durísima entrada sobre Rebbach. Minutos después, y con la habitual tardanza que pasa en España con las revisiones de VAR, Del Cerro Grande, desde el VAR, llamó a su compañero para que fuera a la televisión a ver la jugada y corrigiera su decisión.

Así fue. Orellana Cid enseñó la roja a Femenía en lo que es la primera expulsión de la Liga. Ocurre en el primer partido de la temporada y a los 39 minutos de ese encuentro. Más allá de si era expulsión, la clave estuvo en la jerarquía: Del Cerro Grande, que viene crecido tras estar en el Mundial (donde dirigió desde el VAR cuatro partidos, el más importante de dieciseisavos), dirigió la jugada y tiró de galones ante el debutante Orellana Cid.

El colegiado sevillano, de 34 años, debuta en Primera División en este Alavés – Getafe. Lo hizo con una primera parte en la que sacó tres tarjetas amarillas (a Davinchi, Mario Martín y Denis Suárez), otra cartulina a Jose Bordalás y la mencionada roja a Femenía. La primera parte en Mendizorroza fue de alta tensión: cuatro tarjetas, por tres remates entre ambos conjuntos. Así empezó la Liga 2026/27.