Del Mundial a Segunda: Del Cerro Grande pasa de un Sudáfrica – Canadá a un Real Sociedad B – Castellón

Carlos del Cerro Grande vivió uno de esos momentos con los que sueña todo futbolista: estar en un Mundial de fútbol. El árbitro español fue uno de los elegidos para conformar la terna de asistentes encargados del VAR durante la pasada cita mundialista, concretamente en cuatro partidos. Paradójicamente, tras el éxito, su estreno esta temporada desde la cabina del VAR llegará en un partido de Segunda División: el Real Sociedad B – Castellón.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭 | VIERNES 🟨🟥 Estos son los árbitros elegidos para el partido que abrirá la temporada en Segunda División el viernes 14 de agosto. 👥 Designación completa: https://t.co/ysJjYyPgf6 #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/8bo50Dgwdk — RFEF (@rfef) August 13, 2026

Este viernes 14 de agosto comienza la Segunda División con el duelo entre el filial de la Real Sociedad y el CD Castellón. Para este encuentro, la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros confirmaron al primer equipo arbitral que se encargará este curso de poner orden en la categoría de plata.

Eder Mallo será el árbitro principal de la contienda, acompañado de Ricardo Landrove y Sergio Doval como asistentes y de Mario Pacheco como cuarto árbitro. Lo que resulta curioso es ver a Carlos del Cerro Grande como árbitro de VAR –acompañado de Germán Cid como asistente–. El complutense, que cerró su pasada temporada en el Mundial 2026, comenzará este curso dirigiendo desde la sala VAR un partido de Segunda División.

Del Cerro Grande fue uno de los árbitros elegidos para conformar el amplio grupo de colegiados que pondrían control en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El de Alcalá de Henares, uno de los veteranos de la Liga, estuvo al frente de la sala VAR en cuatro encuentros, tres de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final, cerrando así su participación.

Del Mundial a Segunda División

El debut de Del Cerro Grande en el Mundial 2026 llegó en el Estados Unidos – Paraguay de la primera jornada, que acabó con victoria aplastante de la anfitriona por 4-1. El segundo fue en el Brasil-Haití, con un 3-0 favorable a la Canarinha. Cerró la fase de grupos con un Curazao-Costa de Marfil, con 0-2 para los costamarfileños.

Su último partido como VAR principal fue en dieciseisavos de final, en el Sudáfrica-Canadá, que finalizó con victoria para otra de las anfitrionas, por 0-1. No fue la última presencia de Del Cerro Grande en el Mundial 2026, ya que, en la final de consolación entre Francia e Inglaterra, el colegiado español fue el asistente del principal en la sala VAR.

Es curioso que, tras su paso por el Mundial 2026, el primer papel de esta temporada para Carlos del Cerro Grande sea en un partido de Segunda División, en este Real Sociedad B-Castellón. Cabe destacar que el complutense no es uno de los colegiados descendidos esta temporada, y sigue siendo árbitro de Primera División esta temporada, una situación poco habitual, pero que suele producirse en la élite cuando de árbitros de VAR se refiere. Solamente la pasada temporada, Del Cerro Grande dirigió 52 encuentros como árbitro principal desde el VAR, doblando labores en múltiples jornadas.