Del Cerro Grande debutará en el VAR del Mundial en el partido inaugural del anfitrión Estados Unidos

Carlos del Cerro Grande se estrenará en el VAR del Mundial en el primer partido del anfitrión del torneo, Estados Unidos. El colegiado español ha sido designado por la FIFA para estar al frente del VAR del Estados Unidos – Paraguay, prime encuentro del grupo D que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El duelo, que supondrá el estreno de una de las tres anfitrionas, lo dirigirá el neerlandés Danny Makkelie, un árbitro nacido en Curazao, con mucha experiencia en el fútbol europeo que viene, entre otras cosas, de dirigir el encuentro de ida de semifinales de Champions entre Atlético de Madrid y Arsenal.

Makkelie tendrá un equipo arbitral de diferentes países para el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. Como asistentes figuran los también neerlandeses Hessel Steegstra y Jan de Vries, pero de cuarto árbitro figura un japonés, Vusuke Mihara.

Así, como hemos mencionado, al frente del VAR estará Del Cerro Grande, que se estrenará en esta figura para la que fue seleccionado por la FIFA. Será así la primera participación española en el torneo, ya que este duelo entre Estados Unidos y Paraguay se disputará el sábado a las 3:00 horas (madrugada del viernes al sábado). El otro representante español en el arbitraje es Hernández Hernández como colegiado principal, que todavía no tiene designación.

Del Cerro Grande estará acompañado en el VAR por el neerlandés Dennis Higler y tendrán como apoyo al qatarí Khamis Almarri.

Por su parte, el partido inaugural del Mundial, que disputan México y Sudáfrica el jueves a las 21:00 hora peninsular española, lo arbitrará el brasileño Wilton Sampaio. También se conocen los árbitros del Corea del Sur – República Checa, que será el egipcio Amin Mohamed, y el del Canadá – Bosnia-Herzegovina (otro encuentro inaugural de uno de los anfitriones), que lo dirigirá el argentino Facundo Tello.