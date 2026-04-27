Un árbitro nacido en Curazao dirigirá el Atlético de Madrid – Arsenal de Champions

El árbitro Danny Makkelie dirigirá el duelo entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, encuentro de ida de semifinales de Champions League. Este colegiado, ya experimentado en encuentros europeos, nació en Curazao, país que se encuentra en el Caribe, pero que pertenece a los Países Bajos.

De 43 años, Makkelie tiene un largo historial en la Champions y otras competiciones europeas y es, además, el árbitro que más veces ha pitado al Atlético de Madrid dentro de los equipos españoles. Lo ha hecho siete veces, con un balance de tres victorias, tres empates y una derrota. La última vez fue en noviembre de 2024, en un encuentro de Champions en Praga. Entre esos triunfos, está uno muy recordado por la hinchada rojiblanca: la victoria en Liverpool en 2020, justo antes de que irrumpiera la pandemia del coronavirus.

Policía de profesión, Danny Makkelie fue elegido por la UEFA para arbitrar en las dos últimas Eurocopas y es un clásico de la liga de los Países Bajos. Nació en Curazao, un territorio del Caribe que pertenece a los Países Bajos y que últimamente se ha hecho conocido en el mundo del fútbol al clasificarse para el Mundial, una gesta totalmente histórica.

Makkelie goza de buena confianza por parte de UEFA, que con este Atlético de Madrid – Arsenal serán ya ocho partidos los que haya dirigido en la presente edición de la Champions League. El duelo se jugará en el Metropolitano este miércoles, 29 de abril, y corresponde a la ida de semifinales de la Copa de Europa.

En el VAR estará Pol van Boekel, un colegiado también neerlandés muy criticado por el Barcelona por algunos arbitrajes en los últimos años y en el que la UEFA también confía mucho para llevar el videoarbitraje, ya que viene de hacer ese papel en el Bayern de Múnich – Real Madrid.