La mala suerte de Carlos Sainz en Mónaco: Hulkenberg y Bortoleto le dejan sin puntos y Colapinto le remata

La carrera del Gran Premio de Mónaco fue, como se esperaba, un auténtico caos. Y en ese caos se vio perjudicado Carlos Sainz. El piloto español acabó fuera de la carrera después de un accidente en las últimas vueltas, tras una resalida en la vuelta 70. En la curva más icónica probablemente de todo el Mundial de Fórmula 1, la de Loews, Hulkenberg impactó con el Williams de Sainz y ese leve toque llevó a que Bortoleto le metiese su rueda y le llevase contra las protecciones. Siguió en carrera hasta que justo antes de entrar al túnel, dos curvas después, Colapinto se lo llevaba por delante y le hacía trompear, reventándole la goma.

Era el final de un gran premio de lo más complicado para el piloto español. Carlos Sainz no pudo clasificarse entre los 10 primeros en la sesión de clasificación y quedaba en manos de que los que iban por delante sufrieran algún tipo de problema. Leclerc o Verstappen no acabaron, pudiendo avanzar hasta la décima plaza, lo que le metía en los puntos. Pero todo acabó cuando la carrera se relanzó.

¡CARLOS SAINZ SE QUEDA FUERA DE CARRERA TRAS UN TOQUE EN LA RESALIDA! QUÉ LÁSTIMA CON EL TRABAJAZO QUE ESTABA HACIENDO 😱#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/kviFHWqVWY — DAZN España (@DAZN_ES) June 7, 2026

Tras una bandera roja por el accidente del que fuera su compañero en Ferrari, la carrera se relanzó desde la parrilla de salida, con sólo ocho vueltas por delante. Fue entonces cuando se formó una montonera en la cerrada curva de Loews, donde Sainz se vio involucrado en un accidente. No pudo puntuar y, por si fuera poco, Colapinto le dejaba fuera de la carrera, siendo el séptimo abandono de la prueba.