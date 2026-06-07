Antonelli arrasa en la interminable carrera de Mónaco con Alonso undécimo y drama de Sainz

Kimi Antonelli firmó su quinta victoria en la Fórmula 1 en la carrera más loca del Mundial de 2026. No ha tardado mucho en caer la cita más caótica del año. Ha sido en la sexta prueba de la temporada, en el Gran Premio de Mónaco, donde el piloto italiano de 19 años se ha confirmado más si cabe como el favoritísimo al título. Ni rastro de George Russell… y ya van cuatro seguidas fuera del podio. El compañero del líder, sí, de Mercedes acabó decimotercero.

Lo ha hecho por delante de Lewis Hamilton, intruso en la aguada fiesta de Charles Leclerc por un accidente en la última curva con el asfalto roto. Su lugar en el podio lo terminó ocupando Isack Hadjar, su segunda vez en la categoría reina sin su compañero Max Verstappen en la pomada por abandono en la primera vuelta.

Fernando Alonso se benefició de las siete retiradas con una gran carrera de gestión y una estrategia que estuvo a punto de resultarle ganadora. Estuvo a punto de asaltar el top 10, pero fue Checo Pérez quien sumó ese punto, el primero en la historia de Cadillac en la F1. Undécimo del asturiano y dramático fue el final de Carlos Sainz, torpedeado por dos debutantes cuando iba a puntuar por tercera vez seguida.

Oscar Piastri salvó la papeleta de McLaren tras el abandono por pinchazo motor de Lando Norris, Liam Lawson y Arvid Lindblad, quinto y sexto, impulsaron a Racing Bulls y Pierre Gasly, Alex Albon y Esteban Ocon vivieron una tarde de gloria en la carrera que duró dos horas y media en el Principado.

Verstappen dice adiós a la primera

La batalla más esperada de la carrera se truncó en un pispás. En un circuito donde los adelantamientos son prácticamente imposibles como el de Montecarlo, esa salida con Antonelli, líder del Mundial, y Verstappen, tetracampeón, en la primera fila de la parrilla se antojaba increíble. Sin embargo, un pinchazo tremendo del motor Red Bull del holandés nos privó de disfrutar ese emocionante momento.

A Max no le quedaba otra que abandonar… otra gota más para colmar el vaso de su paciencia con la escudería. Kimi, cómo no, se escapó de los Ferrari con su primera gran salida de las dos que hubo. La que le encaminaba a su quinta victoria desde el principio. A falta de duelo Antonelli-Verstappen, la sorpresa nos la daba Alonso, que en la vuelta 4 entraba a cambiar los neumáticos medios de salida por blandos.

Lo cierto es que de inicio avanzó tres posiciones, de 21º a 18º, y esa estrategia le hizo dar dos pasos más hasta el decimosexto puesto. Russell, al que la FIA le indultaba por una presunta mala posición en la parrilla, metía picante a la carrera atacando al único Red Bull en pista desde la vuelta 20. El británico provocó el caos dentro del coche de Hadjar, que presionó al máximo a su equipo con los mensajes por radio.

Los ingenieros de Red Bull no encontraban solución a la inexplicable pérdida de ritmo del vehículo del francés, que exclamaba: «¡Parece que el motor va a explotar!» La diferencia de tiempos con el resto era grosera y eso generaba que todos los de atrás fuesen acercándose a su cuarta posición, la que quería Russell para flirtear con el podio tras quedarse fuera de los tres últimos (Japón, Miami y Canadá) con el mejor coche de largo.

Hadjar le come la tostada a Russell

Russell sufrió y terminó adelantando a Hadjar con un undercut, pero rozó el minuto de distancia con Leclerc. El drama lo vivió Norris, que perdió toda la potencia y se vio obligado a su segundo abandono consecutivo en la vuelta 45. El flamante campeón del mundo no arranca en 2026 ni tampoco el ganador de los dos últimos títulos de constructores, McLaren. El de este domingo ya es la quinta retirada de los de Woking en sólo seis carreras. Tremendo inicio para el núcleo británico de la F1.

La prueba se convirtió en una avalancha de sanciones a pilotos que saltaban los límites de pista. Hamilton, Russell, Piastri, Gasly, Colapinto, Stroll… y Sainz y Alonso, que esperaban por si alguna de las penalizaciones les aupaba. La más dura se la llevó el canadiense y no por parte de la FIA, sino por culpa del Aston Martin. El compañero de Fernando tuvo un problema que le hizo estamparse con el muro y, en la vuelta 60, a falta de 18, salía el coche de seguridad.

Antonelli se quedó en pista, iba sobrado, pero terminó entrando una vuelta después que los Ferrari. Extraño. Hamilton y Leclerc seguían a un mundo de cualquier modo y eso enfadó muchísimo, sobre todo al piloto de casa. Quizá fruto de ese enfado vino su accidente. El monegasco bloqueó la rueda izquierda y se fue contra el muro en la curva de la discordia, la última del circuito y la misma que Stroll.

Lo más dramático, además de abandonar la carrera con la que sueña cada año en su país, es que no fue su culpa, ¡sino del asfalto levantado! Algo se rompió en ese tramo del trazado que arruinó a Leclerc y nos dejó más de media hora sin acción porque la FIA tuvo que sacar bandera roja y alargarla hasta arreglar dicho tramo. A 10 vueltas del final, la situación era la siguiente. Antonelli primero, Hamilton segundo y Hadjar tercero, pese a los problemas iniciales.

Antonelli arrasa en el final de infarto

La batalla era esa y la de las sanciones, con varios pilotos pendientes de los multados. Alonso, que también había entrado a boxes durante el coche de seguridad, marchaba decimocuarto entonces con su segundo juego de blandos. Y Sainz, décimo y a un paso de puntuar por tercera cita consecutiva… Ni se imaginaba su final.

Todo se decidiría en una mini sprint… ¡Y con salida tradicional con semáforo! Entre dos rookies, machacarían a Sainz. Malísima suerte para el madrileño. Primero le tocó Gabriel Bortoleto en Loews, bajándole varias posiciones y, por si fuera poco, Franco Colapinto le remató antes de entrar al túnel. El primer abandono de su segunda temporada con Williams le llenó de rabia. Mientras, Antonelli volvía a arrasar en otra salida que le brindaba su quinto triunfo, con el que se queda casi sin rival.