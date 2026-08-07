Ibiza, epicentro del mayor golpe contra la mafia del Mediterráneo: cae la red que traficó con más de 2.000 migrantes

Ibiza ha sido uno de los escenarios clave de la macrooperación internacional que ha permitido desmantelar una de las organizaciones criminales más peligrosas y sofisticadas del Mediterráneo, dedicada al tráfico de personas y drogas mediante embarcaciones de alta velocidad. La operación, desarrollada por Policía Nacional y Guardia Civil con el apoyo de EUROPOL y de las policías de Francia, Portugal y Polonia, se ha saldado con 78 detenidos, de los que 27 han ingresado en prisión provisional.

La investigación atribuye a la organización 64 travesías clandestinas con las que habría introducido en España a más de 2.000 migrantes, obteniendo beneficios superiores a 24 millones de euros. Entre los puntos de llegada de las embarcaciones figuraba Ibiza, junto a las costas de Almería, Murcia, Cartagena y Alicante.

El entramado utilizaba un sistema de doble negocio: las lanchas rápidas salían desde España cargadas con drogas sintéticas, principalmente MDMA, rumbo a Argelia y, en el viaje de regreso, transportaban migrantes de forma irregular hasta el litoral español. Los investigadores sostienen que llegaban a cobrar 12.000 euros por persona, realizando travesías con hasta medio centenar de ocupantes en condiciones extremas.

Las víctimas viajaban hacinadas, sin chalecos salvavidas y, en algunos casos, incluso atadas para evitar que cayeran al mar durante la travesía. Antes de embarcar permanecían ocultas en infraviviendas de Argelia hasta recibir la orden de cruzar el Mediterráneo.

La investigación, iniciada en 2023, ha permitido intervenir 18 embarcaciones de alta velocidad valoradas en más de cinco millones de euros, además de 15.000 pastillas de MDMA, 61 kilos de hachís, cocaína, metanfetamina, armas, combustible y sofisticados equipos de navegación y comunicación.

Entre los arrestados figuran cuatro de los máximos responsables de la organización, considerados Objetivos de Alto Valor por las autoridades, así como el responsable de la infraestructura financiera del grupo, conocido como el «hawalader».

En la fase final del operativo, en el que participaron más de 180 agentes, fueron detenidas seis personas en Ibiza, además de otros arrestos en Almería, Murcia, Alicante, Palma, Cartagena y distintas provincias españolas, así como uno en Argelia. Los investigados están acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, narcotráfico, blanqueo de capitales, tráfico de armas, extorsión, detención ilegal y otros delitos relacionados.

Si es para un medio de Baleares, un titular todavía más potente sería: «Ibiza, en el mapa de la mayor red de tráfico de migrantes del Mediterráneo: seis detenidos y millones en juego».