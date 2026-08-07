Baleares multará con hasta 60.000 euros la venta de bebidas energéticas a menores

El Consell de Govern ha aprobado un decreto ley que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de edad y que contempla sanciones de entre 6.000 y 60.000 euros para quienes incumplan esta normativa. El decreto ya está en vigor aunque se abrirá un periodo de adaptación a comercios, supermercados y grandes superficies. Su prohibición con los menores se equipara al alcohol y el tabaco.

Lo ha anunciado la consellera de Salud, Manuela García, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La medida principal del decreto ley, ha subrayado la consellera, es la prohibición de la venta y el suministro de bebidas energéticas a menores de edad, algo que hace meses que ya puso en marcha Galicia.

Tienen la consideración de energéticas las bebidas no alcohólicas que contienen cafeína en alta concentración como ingrediente estimulante, combinada ordinariamente con azúcares y otros componentes estimulantes como la taurina, la guaraná o la glucurolactona.

La prohibición relativa a las bebidas energéticas se circunscribe a su venta y suministro a menores de edad y no afecta a otras categorías de productos, como las bebidas isotónicas de reposición deportiva, que responden a una composición y una finalidad distintas.

La regulación se hace modificando la ley autonómica sobre drogodependencias y otras adicciones, lo que permite que las bebidas energéticas pasen a estar sometidas por la misma normativa que la venta del alcohol o el tabaco. Por lo tanto, los controles en los establecimientos se harán de la misma manera, ha subrayado García.

Según la encuesta Estudes 2023, el 47,7% de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes, y el 19,5% reconocía haberlas mezclado con alcohol en ese mismo periodo.

Estos productos contienen habitualmente concentraciones elevadas de cafeína, junto con azúcares y otros estimulantes, y su consumo por parte de menores es desaconsejado por las principales sociedades científicas. La evidencia disponible asocia su consumo con alteraciones del sueño, nerviosismo, taquicardia, un elevado aporte de azúcares y un mayor riesgo cuando se combinan con bebidas alcohólicas.

El decreto ley, que ahora deberá recibir el visto bueno del Parlament, también busca impedir la comercialización del óxido nitroso, más conocido como gas de la risa, con fines recreativos. Se seguirá permitiendo sus usos médicos, sanitarios, alimentarios e industriales.