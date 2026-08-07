No es casualidad: qué significa que el eclipse y las Perseidas coincidan la misma noche, según una astróloga

Tan solo unos días para que por fin pueda ocurrir el fenómeno astronómico más esperado de 2026: el eclipse solar. Seguro que ya has visto todos los lugares donde verlo, qué gafas sirven y cuáles no, etc. Pero seguro que no sabías por qué el mismo día se va a producir la oscurización total del sol y la lluvia de Perseidas. Pues bien, según la astróloga Ana Lorente, esto no es casualidad y tiene una explicación.

Cabe destacar que el eclipse será el primero en más de un siglo que permita ver el Sol completamente cubierto por la Luna desde la península. Sin embargo, todavía debemos dejar hueco para el postre, ya que durante la madrugada del 12 al 13, las Perseidas iluminarán el cielo en una noche oscura favorecida por la Luna nueva.

Una coincidencia astral del eclipse y las Perseidas

Según la especialista, «ambos fenómenos construyen juntos un simbolismo especialmente poderoso». Mientras el eclipse representa un momento de quietud, cierre y revelación, las estrellas fugaces introducen movimientos, deseo y proyección hacia el futuro. «Es como si el cielo nos diera primero el permiso para soltar y después el impulso para volver a mirar hacia delante», señala.

Esta coincidencia convierte la noche en algo más que dos acontecimientos astronómicos separados. Asimismo, plantea una pregunta: ¿Este es un momento para pedir deseos o para soltar las malas energías? Según Ana, la respuesta está en respetar el orden que marca el propio cielo: primero cerrar todo lo que necesitemos y después abrirnos a dejar entrar nuevas energías a nuestra vida.

Primero soltar para después pedir

Esta convergencia en el tiempo convierte la noche del 12 de agosto en poco habitual. En primer lugar, el Sol desaparece y nos obliga a parar; después, el cielo vuelve a llenarse de luz a través de las estrellas fugaces. Para Ana Lorente, no se trata de dos fenómenos aislados, sino de dos momentos complementarios que conviene vivir en el orden que nos marca el cielo.

«Una noche sin la otra estaría incompleta: el eclipse sin las Perseidas se quedaría solo en el cierre, y las Perseidas sin el eclipse perderían la profundidad de lo que se ha soltado antes de desear», explica Ana. Por eso, la experta recomienda no formular deseos durante el eclipse, ni tomar decisiones precipitadas basadas en la astrología del fenómeno.