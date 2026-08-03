Mapa del eclipse solar del 12 de agosto: horarios por ciudad y lo que realmente verá desde su casa

Los horarios por ciudad y lo que realmente se verá desde su casa lo cambiará todo, este mapa del eclipse del 12 de agosto te ayudará a elegir el mejor lugar para esperar este momento tan especial del año y del siglo. Este momento mágico del año que llevamos esperando mucho tiempo, puede convertirse en un primer paso. Un eclipse solar total no se ve todos los días y menos, si tenemos en cuenta que no vamos a volver a ver uno, hasta dentro de 100 años. El eclipse que se convertirá en el evento del año se verá de forma excepcional en nuestro país.

Vamos a poder prepararnos para dar un paso más en estas vistas a un evento solar sin precedentes. Es hora de prepararnos para dar un avance importante en estos días en los que realmente tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Por lo que tocará conocer en primera persona qué es lo que podemos esperar este importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

El 12 de agosto llega un eclipse solar

Un eclipse solar está a punto de llegar a España y lo hará de tal forma que tocará de lleno a gran parte de nuestro territorio. Hasta ahora y desde hace más de 100 años, concretamente en 1905 no habíamos tenido la oportunidad de ver las estrellas de cerca en pleno día.

Este fenómeno que se convierte en uno de los más especiales de todos nos tocará, si el tiempo lo permite un 12 de agosto en el que cada pequeño gesto cuenta y acaba siendo el que nos acompañará en estas jornadas en las que España se convertirá en el centro de este evento.

Desde hace tiempo que todas las reservas están completas, que, en pueblos y ciudades de nuestro país, no queda ni una silla vacía. Son muchos los que están pendientes de un cielo que en breve convertirá el día en la noche y lo hará de tal forma que nos permitirá ver un poco más allá del cielo cuando caiga la noche.

Un eclipse solar que tendrá grandes protagonistas y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante, en estos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Horarios por ciudad y lo que realmente verá desde su casa

Realmente verá desde su casa, con horarios por ciudad que puede ayudarnos a ver un poco más, este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos momentos. Para empezar a planificar antes del eclipse, podrás ver lo que llega en breve con mucha fuerza.

Los expertos de Astroafición nos explican desde su web que: «La fecha clave es el miércoles 12 de agosto de 2026, justo al anochecer. El eclipse solar 2026 será visible en toda la península ibérica y Baleares, aunque con diferente grado de intensidad dependiendo del lugar desde el que se observe. En la mayor parte del país, el eclipse se verá como parcial, es decir, la Luna cubrirá solo una parte del Sol. Pero hay una franja privilegiada, que recorre el norte de la península, donde el eclipse será total. El eclipse comenzará aproximadamente a las 19:30 (hora peninsular), alcanzando la totalidad sobre las 20:30. Dependiendo del punto de observación, la totalidad tendrá una duración, siendo el máximo algo más de 2 minutos. Si quieres consultar con precisión cómo se verá desde tu localidad, puedes visitar el mapa interactivo de la NASA, donde encontrarás una simulación detallada del recorrido del eclipse solar 2026».

Desde España lo vamos a poder en un marco excepcional: «Aunque el eclipse será visible desde casi todo el país en su fase parcial, para ver la totalidad es necesario encontrarse dentro de una estrecha franja que cruza el norte de la península desde el noroeste hasta el noreste. Esta franja incluye zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Navarra».

En varios puntos de España se preparan fiestas y momentos especiales que pueden hacernos no olvidar este eclipse. Amantes de lo místico, pero también de aquellos detalles que podemos empezar a ver llegar de forma excepcional. Son tiempos de aprovechar al máximo estos días en los que realmente todo puede cambiar.

Estos días en los que miramos al cielo desde España, de Oeste a Este veremos como el eclipse se convierte en un momento realmente mágico. Tal y como nos explican desde IGN: «El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media). La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y València. El máximo del eclipse se producirá a las 19h 46m (hora oficial en península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos. En la siguiente animación se puede ver el recorrido completo del eclipse. Los tiempos corresponden a la hora oficial peninsular. En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19h 31m, tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m , unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados. En Burgos el eclipse comenzará a las 19h 33m, tendrá su máximo a las 20h 29m y la puesta de Sol se producirá a las 21h 20m, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados. Para más información sobre el eclipse en cada municipio visitar la pestaña de tablas. El último lugar donde será visible será Baleares. En Palma el eclipse comenzará a las 19h 38m, tendrá su máximo a las 20h 32m, unos minutos antes de la puesta de sol, con el Sol muy bajo, a una altura de 2 grados».