Deshazte del humo en tu cocina con la campana vertical AEG Serie 7000 SilenceTech

Mantener un aire completamente limpio y un ambiente relajado en la cocina mientras preparas tus recetas favoritas es sencillo gracias a la campana de diseño vertical Serie 7000 SilenceTech. Diseñada en acero negro mate con panel de cristal negro de control táctil, esta campana decorativa destaca por ofrecer un potente caudal de extracción de hasta 760 m³/h con la máxima eficiencia energética A+. Su avanzada tecnología SilenceTech reduce el ruido al mínimo, permitiéndote disfrutar de conversaciones. Lo mejor es que tiene un descuento de 130 euros en AEG.

SilenceTech, potencia ExtractionTech Pro y sincronización Hob2Hood

Tecnología ultra silenciosa SilenceTech : reduce las emisiones de sonido alcanzando apenas 43 dB(A) a potencia mínima para cocinar en tranquilidad.

: reduce las emisiones de sonido alcanzando apenas 43 dB(A) a potencia mínima para cocinar en tranquilidad. Gran capacidad de extracción ExtractionTech Pro : alcanza hasta 760 m³/h en modo intensivo para desterrar humos y olores densos de inmediato.

: alcanza hasta 760 m³/h en modo intensivo para desterrar humos y olores densos de inmediato. Sincronización inalámbrica Hob2Hood : se conecta automáticamente con placas compatibles, regulando la extracción y la luz según la cocción.

: se conecta automáticamente con placas compatibles, regulando la extracción y la luz según la cocción. Función Brisa de refresco continuo : sigue purgando los olores persistentes tras cocinar.

: sigue purgando los olores persistentes tras cocinar. Iluminación Pure Illumination de alta eficiencia : 2 focos LED cuadrados de 3000 K que iluminan de forma clara y nítida toda la superficie de trabajo.

: 2 focos LED cuadrados de 3000 K que iluminan de forma clara y nítida toda la superficie de trabajo. Panel de control táctil de cristal: interfaz intuitiva para seleccionar entre sus 3 velocidades de trabajo y sus 2 niveles intensivos.

Aspiración perimetral, instalación en recirculación y mantenimiento

La arquitectura inclinada de la campana vertical Serie 7000 de 90 cm optimiza el espacio sobre la zona de fuego, ofreciendo mayor libertad de movimiento. Su sistema de aspiración perimetral canaliza el flujo del aire por los bordes exterior del panel, atrapando grasas y vapores con una eficiencia de filtrado clasificada como B.

La campana permite la salida tradicional de aire al exterior (salida de 150 mm) o bien la instalación en modo recirculación mediante los filtros de carbón activado. Para conservar su estética impecable en negro mate y mantener su alto rendimiento, los filtros de malla de aluminio negro incluidos se desmontan con facilidad y son totalmente lavables en el lavavajillas, contando además con un indicador automático de saturación de grasa.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la conexión automática Hob2Hood con la placa?

Si dispones de una placa de cocción compatible con la tecnología Hob2Hood, la campana se enciende e ilumina automáticamente al activar la placa. Durante el cocinado, los sensores ajustan la potencia de ventilación de forma autónoma según el calor y el vapor generados, sin que tengas que pulsar ningún botón.

¿En qué consiste exactamente la función Brisa (Breeze)?

La función Brisa activa una extracción a bajísima velocidad pensada para utilizarse justo después de terminar de cocinar. Opera de forma casi imperceptible para renovar el aire de la estancia mientras comes o atiendes a tus invitados, garantizando una cocina libre de olores residuales.

Elimina humos con la potencia de sus 760 m³/h, disfruta del silencio de la tecnología SilenceTech y deja que la campana trabaje sola con Hob2Hood con el modelo vertical de la Serie 7000 que ahora está con descuento de 130 euros en AEG.

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