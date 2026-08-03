Rafa Jódar – Fritz, en directo hoy: dónde ver y última hora del partido de la final del ATP 500 de Washington 2026 online gratis

Rafa Jódar busca el segundo título ATP de su corta carrera ante el tenista local Taylor Fritz. La nueva gran promesa, ya convertida en realidad, del tenis tratará de sorprender al estadounidense, que parte como favorito, en la final del ATP 500 de Washington, que se disputa este lunes al acabar la final femenina tras la cancelación por lluvia el pasado domingo. La capital estadounidense coronará al nuevo ganador del torneo, que sucederá a un Álex de Miñaur que superó en la última final al español Alejandro Davidovich. En OKDIARIO te ofrecemos la cobertura en directo online sobre el partido por el título entre Rafa Jódar y Taylor Fritz.

El tenista de Leganés llega lanzado tras remontar en semifinales ante el chileno Alejandro Tabilo. Un triunfo con el que ha asaltado el Top-15 de la clasificación ATP sólo unos días después de lograr situar su nombre entre los 20 mejores antes de cumplir 20 años. La precocidad de Rafa Jódar en el circuito sitúa sus registros junto a nombres de la altura de Alcaraz, Djokovic o Sinner. Pero el joven jugador madrileño centra primero su mira en superar as Taylor Fritz para levantar su segundo título ATP en menos de un año en el circuito. De lograrlo, acariciaría el top-10 y se situaría a un punto de posicionarse entre los ocho clasificados a las ATP Finals.

En frente tendrá a un duro contrincante, especialmente en territorio estadounidense. El local Taylor Fritz acostumbra a sumar buenos resultados en las dos giras norteamericanas del año. En el arranque de la preparación para el US Open, el ex número cuatro del ranking ATP ha recuperado las sensaciones perdidas durante un 2026 en el que no ha mostrado su mejor nivel. Fritz viene de superar en dos disputados duelos de cuartos de final y semifinales, respectivamente, a sus compatriotas Alex Michelsen y Brandon Nakashima. Ahora, su último escollo será un Rafa Jódar que ya ha demostrado ser capaz de plantar cara y derrotar a los grandes nombres del circuito.