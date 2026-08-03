Rafa Jódar – Fritz, en directo hoy: dónde ver y última hora del partido de la final del ATP 500 de Washington 2026 online gratis
Sigue la última hora en directo de la final del ATP 500 de Washington entre Rafa Jódar y Taylor Fritz
El tenista español persigue su segundo título ATP después de una gran semana en la capital estadounidense
Rafa Jódar busca el segundo título ATP de su corta carrera ante el tenista local Taylor Fritz. La nueva gran promesa, ya convertida en realidad, del tenis tratará de sorprender al estadounidense, que parte como favorito, en la final del ATP 500 de Washington, que se disputa este lunes al acabar la final femenina tras la cancelación por lluvia el pasado domingo. La capital estadounidense coronará al nuevo ganador del torneo, que sucederá a un Álex de Miñaur que superó en la última final al español Alejandro Davidovich. En OKDIARIO te ofrecemos la cobertura en directo online sobre el partido por el título entre Rafa Jódar y Taylor Fritz.
El tenista de Leganés llega lanzado tras remontar en semifinales ante el chileno Alejandro Tabilo. Un triunfo con el que ha asaltado el Top-15 de la clasificación ATP sólo unos días después de lograr situar su nombre entre los 20 mejores antes de cumplir 20 años. La precocidad de Rafa Jódar en el circuito sitúa sus registros junto a nombres de la altura de Alcaraz, Djokovic o Sinner. Pero el joven jugador madrileño centra primero su mira en superar as Taylor Fritz para levantar su segundo título ATP en menos de un año en el circuito. De lograrlo, acariciaría el top-10 y se situaría a un punto de posicionarse entre los ocho clasificados a las ATP Finals.
En frente tendrá a un duro contrincante, especialmente en territorio estadounidense. El local Taylor Fritz acostumbra a sumar buenos resultados en las dos giras norteamericanas del año. En el arranque de la preparación para el US Open, el ex número cuatro del ranking ATP ha recuperado las sensaciones perdidas durante un 2026 en el que no ha mostrado su mejor nivel. Fritz viene de superar en dos disputados duelos de cuartos de final y semifinales, respectivamente, a sus compatriotas Alex Michelsen y Brandon Nakashima. Ahora, su último escollo será un Rafa Jódar que ya ha demostrado ser capaz de plantar cara y derrotar a los grandes nombres del circuito.
Calientan ambos jugadores en pista
Ya inician Rafa Jódar y Taylor Fritz el calentamiento previo a la final del ATP 500 de Washington.
Rafa Jódar busca su segundo título ATP
Las sensaciones de Rafa Jódar en su primer año en el circuito ATP son casi inmejorables. El joven tenista de 19 años estrenó su palmarés profesional en Marrakech, y ahora persigue su primer ATP 500 ante un rival de enjundia como Taylor Fritz.
La lluvia también golpea al Masters 1000 de Canadá
El Masters 1000 de Canadá, que este año se celebra en Montreal, también tuvo que cancelar buena parte de su jornada por la lluvia. Tanto Fritz como Jódar forman parte del cuadro de este torneo, por lo que llegarían sin apenas tiempo de adaptación para sus partidos de segunda ronda.
La posición de Jódar en el ranking si gana la final de Washington
Si consigue imponerse a Taylor Fritz en la final en Washington, Rafa Jódar escalaría hasta la undécima posición del ranking ATP y se quedaría a sólo un punto de situarse entre los ocho clasificados a las ATP Finals.
El camino de Rafa Jódar hacia la final
El tenista de Leganés ha firmado una semana de ensueño en Washington, derrotando a Artur Fils (6-7, 3-6), Kei Nishikori (6-3, 6-2), Lorenzo Musetti (1-6, 6-1, 6-4) y Alejandro Tabilo (6-7, 6-4, 6-4).
Nuevo horario para la final entre Jódar y Fritz
Una vez concluida la final femenina, Rafa Jódar y Taylor Fritz esperan su turno, tras la entrega de premios, para ingresar a la pista y comenzar el calentamiento. El duelo por el título del ATP 500 de Washington está previsto que comience alrededor de las 19:30 horas de la España peninsular.
Eala se impone a Pegula en la final femenina
Alexandra Eala ha alzado el título femenino en Washington tras superar a la local Jessica Pegula. La final se interrumpió después de que la estadounidense se impusiera en el primer set, pero Eala le dio la vuelta tras la reanudación para imponerse por un marcador final de 6-4, 4-6 y 0-6.
Aplazado a este lunes por la lluvia
Las fuertes tormentas que azotaron Washington este domingo obligaron a suspender las finales del ATP 500 en mitad del encuentro entre Jessica Pegula y Alexandra Eala. El partido entre Jódar y Fritz comenzará en torno a las 19:30 horas, una vez concluya la final femenina y la entrega de premios.
¡Bienvenidos a la final del ATP 500 de Washington!
¡Buenas noches a todos! Bienvenidos a la cobertura en directo de la final del ATP 500 de Washington, que enfrenta al español Rafa Jódar con el estadounidense Taylor Fritz. El joven tenista de Leganés aspira a dar la sorpresa ante el ex número 4 del mundo.
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¡Empieza el partido!
Inicia al saque el local Taylor Fritz la final ante Rafa Jódar.