Del Mundial a la fama: Vozinha ficha por el Colo Colo de Chile y le reciben como una estrella

Vozinha ya es nuevo jugador del Colo Colo. El portero de Cabo Verde, la gran sensación del pasado Mundial, que estaba sin equipo en mayo, firmó este lunes su contrato con el conjunto chileno. Fue recibido como una auténtica estrella a su llegada al aeropuerto de Santiago (Chile). Los aficionados estaban como locos por ver a su nuevo fichaje, y el club prepara un recibimiento masivo con los seguidores en el estadio Monumental.

«¡Vozinha ya es del Cacique!», anunció Colo Colo en su cuenta oficial en Instagram, cuyos posteos desde la llegada del jugador a Chile, en la noche del domingo, sobrepasan las cuatro millones de visualizaciones. «Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. ¡Bienvenido a la familia colocolina!», escribió el club.

El guardameta africano aprobó a primera hora los exámenes médicos, se vistió por primera vez con la indumentaria del equipo y en la tarde llegó al Monumental para rubricar el acuerdo. El contrato es de seis meses, con la posibilidad de renovación por 12 más hasta 2027, por el que recibirá 30 mil dólares mensuales, según la prensa chilena, tras llegar libre al culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Vozinha mania! 🙌 🗓️ May 2026: Without club

🗓️ June/July 2026: Becomes Cape Verde World Cup hero

🗓️ August 2026: Arrives in Chile and is mobbed by supporters of his new team Colo-Colo pic.twitter.com/tYsU4gapnk — Match of the Day (@BBCMOTD) August 3, 2026

El futbolista, de 40 años, acudirá este martes a su primer entrenamiento con el resto de la plantilla y al mediodía será su presentación en conferencia de prensa. El club está organizando los preparativos para dar una bienvenida al jugador la noche del miércoles ante la hinchada colocolina en su estadio, con aforo de 42 mil personas, como ocurrió con el ídolo Arturo Vidal en su regreso al fútbol chileno en 2024.

Aunque oficialmente no está definida la fecha de su debut, se especula que suceda cuando los albos vuelvan a jugar de local el 16 de agosto ante O’Higgins, por la fecha 19, antes del superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile. Lo que quedó establecido es que llevará el nombre ‘Vozinha’ en la camiseta, tras ser aprobado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), cuyo reglamento de torneo prohíbe el uso de apodos.

Vozinha desata la euforia en Santiago

El recibimiento de Vozinha en Santiago ha sido el de una estrella mundial, luego de convertirse en un interés global al alcanzar casi 30 millones de nuevos seguidores en Instagram, por sus destacadas atajadas ante España y Argentina en la Copa del Mundo con la debutante Cabo Verde. El portero terminó incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados.

Colo Colo, el equipo con más títulos locales y el único chileno campeón de la Copa Libertadores (1991), es el más grande con el cual ha fichado el caboverdiano que pasó por el Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) o el AS Trencin (Eslovaquia).

Los albos, actualmente líderes de la liga chilena con 12 puntos de ventaja, vienen de un 2025 decepcionante en el año de su centenario, en el que no se clasificaron a torneos internacionales, y la llegada de una figura mediática como ‘Vozinha’ los ha colocado en el mapa mundial.