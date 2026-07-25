Vozinha ya tiene nuevo equipo: jugará en un grande del fútbol sudamericano

El presidente del club chileno Colo Colo, Aníbal Mosa, afirmó el pasado viernes que han alcanzado un acuerdo con Vozinha, el portero titular de la selección de Cabo Verde. Fue una de las sensaciones del Mundial y los aficionados en la web de la FIFA le votaron como el mejor guardameta del torneo.

Vozinha fue una de las grandes sensaciones del Mundial. A sus 40 años enamoró al mundo del fútbol con su actuación en su debut con una humilde Selección como Cabo Verde. Sus tremendas paradas ante España lograron sacarle un histórico empate a cero a la que a la postre sería la campeona del mundo. Ahora, su nuevo equipo estará en Chile, un grande del fútbol sudamericano.

Vozinha jugará en Chile

«Lo primero es ratificar que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo», dijo Mosa, presidente del club chileno, antes del inicio del encuentro ante Deportes Limache por la liga chilena, en la que ambos están líderes, en el estadio Monumental.

«Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar», añadió. El directivo no aclaró los detalles del acuerdo, pero informó que el guardameta viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos de rigor.

El representante del jugador había reconocido previamente las negociaciones y dijo que el club chileno «es un grande de Sudamérica y es un orgullo que haya mostrado interés por Vozinha. Él está extremadamente contento y sería una gran oportunidad para él representar a Colo Colo».

El jugador, que se ganó 30 millones de seguidores en Instagram debido a su actuación en la Copa del Mundo, se encuentra libre tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Vozinha disputó cuatro partidos con Cabo Verde en la Copa del Mundo, en los que recibió cinco goles, destacando en el empate 0-0 ante la actual campeona España, con quien compartió el grupo H. La selección africana hizo historia clasificando a la nueva ronda de 32 en su debut mundialista, y el meta también se lució con atajadas ante la finalista Argentina, que venció en la prórroga 3-2 para avanzar a octavos.