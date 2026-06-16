Vozinha le ‘roba’ a Tim Payne el título de jugador viral del Mundial de Estados Unidos

Vozinha se ha convertido en las últimas horas en el jugador más viral de todo el Mundial de 2026, ‘robándole’ ese título a Tim Payne, que durante las semanas previas al torneo se convirtió en una auténtica estrella cuando era un jugador totalmente desconocido. La magia de una cita única.

El MVP del empate a cero entre España y Cabo Verde fue Vozinha. El portero caboverdiano hizo un partido gigantesco, amargando a la selección española y sacando paradas de mucho mérito bajo palos. Hizo siete en total.

«Trabajamos mucho para esto. Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad, trabajamos mucho para este gran día y sabíamos que iba a ser muy difícil, pero estamos muy contentos», señaló el portero de Cabo Verde en el día más especial de su carrera deportiva.

Tras este increíble partido, Vozinha empezó a convertirse en un jugador viral y sus seguidores en redes sociales subieron como la espuma. Varias horas después, el portero de Cabo Verde ya tiene 5,7 millones de seguidores. Y subiendo. Una auténtica pasada para un futbolista que apenas tenía 20.000 seguidores antes de medirse a España.

Para poner en contexto esta locura, la selección española tiene 7,6 millones de seguidores en sus redes sociales, solamente dos más que Vozinga. Jugadores del combinado nacional como Mikel Merino, Zubimendi, Raya, Cucurella. Víctor Muñoz, Pubill, Grimaldo, Borja Iglesias o Marcos Llorente tienen menos seguidores que el guardameta de Cabo Verde.

Tiene, todavía, más seguidores Tim Payne en sus redes sociales, con un total de 5,8. Pero es cuestión de tiempo que Vozinha le pase por la derecha, ya que su crecimiento ha sido mucho más rápido. El jugador de Nueva Zelanda debutó en el Mundial la pasada madrugada con empate de su selección ante Irán, aunque su actuación pasó desapercibida. Se hizo viral antes del torneo por culpa de un influencer argentino.