Oficial: Cucurella ficha por el Real Madrid hasta 2032

Ya es oficial. Marc Cucurella ficha por el Real Madrid para las próximas seis temporadas. Ha sido un fichaje relámpago. Este domingo saltaba la noticia de que el club blanco ataba el fichaje del lateral izquierdo de la Selección y en menos de 24 horas han anunciado su llegada. El jugador queda vinculado al Madrid hasta el 30 de junio de 2032.

«El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032», reza el comunicado. Después de cuatro campañas en el Chelsea, el lateral español abandona la Premier para volver a la Liga. Llegará al Real Madrid tras el Mundial en una operación que se ha cerrado en torno a los 60 millones de euros.

El Chelsea, por su parte, anunció que «Marc Cucurella ha completado una transferencia permanente al equipo de la Liga española, Real Madrid. Todos en el Chelsea FC quieren agradecer a Marc por sus esfuerzos durante su tiempo en el club y por el papel que desempeñó en nuestros logros recientes».

Llegó en 2022 al club londinense procedente del Brighton, donde estuvo una temporada tras marcharse del Getafe. En el Chelsea ha crecido mucho y se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Cinco años después de su salida a la Premier, el futbolista español cumple su deseo de volver a la Liga, de la mano del conjunto blanco.

Primer fichaje de la era Mourinho

Cucurella se ha convertido en el primer fichaje de la era Mourinho 2.0. De esta forma, el Real Madrid continúa apuntalando su defensa tras los fichajes de Konaté y Dumfries. Aunque estos últimos todavía no se han hecho oficiales. El técnico portugués quiere una plantilla profunda, física y con laterales capaces de sostener un ritmo alto durante toda la temporada, y el internacional español encaja perfectamente en ese perfil.

Las negociaciones se han cerrado por la vía rápida. Hasta este domingo no se supo nada del interés del Real Madrid en hacerse con los servicios del ya ex jugador del Chelsea. El acuerdo se cerró enseguida y Cucurella vestirá la camiseta del club blanco la próxima temporada.