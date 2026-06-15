Piqué quiere convertir a Cucurella en el nuevo Figo: «Le criamos en La Masía, ha cruzado una linea…»

Marc Cucurella está muy cerca de fichar por el Real Madrid. Después de estallar el bombazo de la posible llegada del lateral español al Santiago Bernabéu como una apuesta de José Mourinho, la operación ha levantado frustración y cabreo en el Barcelona. Era uno de los objetivos señalados en este mercado por su progresión y su pasado en La Masía, pero todo apunta a que vestirá de blanco. Un movimiento que Gerard Piqué quiere tildar de traición al mismo nivel que el caso de Luis Figo.

Aunque fue formado en las categorías inferiores del Barcelona, la realidad es que el club catalán nunca le dio la oportunidad de pelear por un puesto en el primer equipo. Por aquel entonces estaba el indiscutible Jordi Alba y eso hizo que Cucurella tuviera que salir en busca de minutos. Se marchó al Eibar cedido hasta que se desvinculó completamente en verano de 2020, cuando el Getafe lo fichó por casi 12 millones de euros.

«Cucurella salió de La Masia. Llevó el escudo del Barça de pequeño, aprendió los valores del club y sabía exactamente lo que Barcelona significa para millones de aficionados en todo el mundo. Por eso esto duele aún más. Un jugador que sale de La Masia entiende la rivalidad mejor que nadie. Si creces en la cantera del Barcelona y luego eliges al Real Madrid, no esperes que los culés lo celebren», explicó Piqué.

Unas declaraciones que confrontan después de que el Barcelona no tuviera entre sus planes el regreso de Cucurella hasta que se convirtió en toda una estrella con la España de Luis de la Fuente y ser titular en el Chelsea: «La Masia es más que una escuela de fútbol: es una identidad. Puedes dejar el Barcelona, ¿pero unirte al Real Madrid después de haber sido criado en La Masia? Para muchos aficionados, eso es cruzar una línea. La gente puede tomar sus propias decisiones, pero un verdadero culé no olvida de dónde viene», zanjó Piqué en el pódcast.

Aunque aún no hay acuerdo oficial, las negociaciones entre Real Madrid y Cucurella están muy encaminadas para que, después del Mundial, sea otro fichaje estrella de la nueva era de Florentino Pérez. Y, de paso, un movimiento que duele en el Barcelona por quitarle un jugador de su escuela.