El Real Madrid ata a Cucurella

Bombazo en el Real Madrid. El conjunto blanco ha metido la directa para cerrar el fichaje de Marc Cucurella y reforzar de esta manera el lateral izquierdo del equipo de cara a la próxima temporada. Todavía no hay acuerdo cerrado, tal y como ha podido saber OKDIARIO, pero sí existe un interés muy fuerte por parte de la entidad madridista, que en estos momentos ve muy factible la llegada del internacional español al Santiago Bernabéu.

El Real Madrid se ha lanzado a por el fichaje de Cucurella por expreso deseo de José Mourinho, que tiene claro que una de las prioridades del proyecto es reforzar el lateral izquierdo con un perfil de máximo nivel competitivo. Las negociaciones ya están en marcha y la operación podría cerrarse por una cifra cercana a los 50 millones de euros, una cantidad que el club considera asumible dentro de su planificación deportiva.

De esta forma, el futbolista español regresaría a la Liga, algo que siempre ha deseado, mientras que el conjunto blanco continúa apuntalando su defensa tras los fichajes de Konaté y Dumfries. Mourinho quiere una plantilla profunda, física y con laterales capaces de sostener un ritmo alto durante toda la temporada, y Cucurella encaja perfectamente en ese perfil.

Hay que recordar que eran varios los clubes que seguían la situación del jugador del Chelsea. Cucurella ha sido una pieza importante en Stamford Bridge, pero su intención de cambiar de aires ha activado a varios grandes de Europa. Atlético de Madrid y Barcelona también estaban atentos a su futuro, pero el Real Madrid ha vuelto a adelantarse en el mercado, como ya ha sucedido en otras operaciones recientes.

La idea del club blanco es cerrar el fichaje en los próximos días y dejarlo todo encarrilado para que el jugador se incorpore al Real Madrid tras la disputa del Mundial, momento en el que se haría oficial su llegada.

Físico, despliegue y calidad

En el cuerpo técnico de Mourinho consideran que Cucurella puede aportar intensidad, despliegue físico, capacidad de presión y recorrido constante en banda. Un lateral con energía para atacar y defender, con agresividad en duelos y con la mentalidad necesaria para competir en un equipo que aspira a todo desde el primer día. Un perfil que el técnico portugués considera clave para su nuevo proyecto en el Bernabéu.

Además, hay que destacar su personalidad. Un jugador que hace vestuario, que siempre está al servicio del colectivo y que encaja a la perfección en el tipo de futbolista que gustan a Mourinho. «Es una buena persona», es el resumen perfecto que hacen del catalán desde la concentración de España en Atalanta.

Sobra un lateral

Álvaro Carreras no termina de convencer a José Mourinho. El técnico portugués no acaba de ver al lateral con el nivel necesario para ser pieza importante en su nuevo Real Madrid, aunque la situación contractual y la fuerte inversión realizada -cercana a los 50 millones de euros- condicionan por completo cualquier movimiento. En el club blanco consideran que, tras ese desembolso, ahora mismo no es una opción viable pensar en una venta, por lo que el jugador seguirá en la plantilla pese a las dudas deportivas que genera en el cuerpo técnico.

El caso de Fran García es distinto. A Mourinho le gusta su perfil, su intensidad y su compromiso, pero paradójicamente es el que más opciones tiene de salir este verano. Ya estuvo muy cerca de abandonar el club el pasado mercado invernal, aunque finalmente la operación no se concretó porque el Real Madrid bloqueó su salida en el último momento. Mendy, por su parte, sigue lesionado, no va a salir porque tiene contrato en vigor, pero la realidad es que el cuerpo técnico no puede contar con él de forma regular, lo que complica aún más el panorama en el lateral izquierdo.