Dónde ver Schalke 04 vs Real Madrid gratis en directo y por TV: horario del partido amistoso

El Real Madrid se enfrenta este domingo 16 de agosto al Schalke 04 en el que será el último partido de pretemporada de los de José Mourinho antes del estreno en Liga del próximo sábado ante el Espanyol en Cornellá. El entrenador portugués podrá contar con todas sus estrellas en este partido que se disputará en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el horario y en qué televisión se podrá ver el Schalke 04-Real Madrid.

El Real Madrid visita Alemania para disputar su último partido de la pretemporada ante el Schalke 04. Después de llevarse el Teresa Herrera tras vencer al Deportivo el pasado miércoles, los de Mourinho miden sus esfuerzos con el ex equipo de Raúl González Blanco, que en esta temporada 2026-2027 vuelve a la Bundesliga después de tres años en la segunda categoría del fútbol germano. Así que este partido servirá para celebrar el último ascenso del equipo minero.

Horario Real Madrid vs Athletic Club: cuándo es el último partido de la Liga

Schalke 04 y Real Madrid se enfrentan este domingo 16 de agosto en el amistoso de pretemporada que se disputará a partir de las 17:00 horas en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Este será el escenario de un partido en el que José Mourinho podrá contar con todos los internacionales que se incorporaron más tarde a la pretemporada del conjunto blanco, así que jugadores como Mbappé, Cucurella e incluso Jude Bellingham podrán tener algunos minutos en este último amistoso de la pretemporada. También podría ser el debut de Yan Diomandé como jugador del Real Madrid.

Dónde ver el Real Madrid vs. Athletic Club en directo gratis por TV online y en vivo

El último amistoso de pretemporada del Real Madrid contra el Schalke 04 se disputará este domingo 16 de agosto a partir de las 17:00 horas y se podrá ver por televisión a través de dos plataformas: Real Madrid TV y TVE. La televisión oficial del club madridista emitirá gratis y en abierto el partido, al igual que la cadena pública, que también retransmitirá el encuentro de forma gratuita en todas sus plataformas online.

También podrás conocer todo lo que sucede en el Schalke 04-Real Madrid en el directo que retransmitiremos en OKDIARIO, donde te podrás informar de todo lo que sucede antes, durante y después del último amistoso de la pretemporada antes del estreno en Liga del próximo sábado 22 de agosto contra el Espanyol en el Estadio de Cornellá.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Athletic Club

El Schalke 04-Real Madrid se disputará este domingo en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Precisamente, este amistoso se juega para celebrar el 25 aniversario del que sigue siendo uno de los estadios más modernos del mundo y que tiene capacidad para 62.000 espectadores. Este 16 de agosto será un día de fiesta en la ciudad y la visita del Real Madrid ha hecho que el nuevo equipo de la Bundesliga haya vendido todas las entradas para el partido.

Calendario del Real Madrid en el próximo mes

Este será el calendario del Real Madrid en el próximo mes: