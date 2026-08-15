Entusiasmo en la Fiorentina con el debut de Mastantuono y Valdepeñas en partido oficial

Debut con nota de dos madridistas en la Fiorentina. El equipo italiano y su afición ya suspiran por dos de sus caras nuevas que proceden del Real Madrid. Hablamos de Víctor Valdepeñas y Franco Mastantuono. Por un lado, el lateral izquierdo de La Fábrica fue titular en el partido de la Copa de Italia contra el Benevento y disputó los 90 minutos. Por otro, el argentino salió en el 58′ y completó el encuentro.

Era la primera aparición de ambos en partido oficial y el impacto en el conjunto de Fabio Grosso ya es importante. La Fiorentina ganó por 4-1 con goles de Gudmunsson, Moise Kean, Luca Ranieri y Cher Ndour, y Valdepeñas fue incisivo durante todo el encuentro por la banda izquierda. De hecho, en el 38′ mostró su calidad con una gran jugada seguida de un pase atrás que no lograron mandar a la red entre los dos primeros anotadores.

En la segunda parte tuvo lugar el esperado debut de Mastantuono, quien rápidamente se ha convertido en un ídolo en Florencia. A su entrada por Nicolo Fagioli en el 58′, la afición en el Artemio Franchi se levantó a aplaudir al jugador en el que el Real Madrid depositó una fuerte inversión el pasado verano.

La respuesta del argentino al cariño de los italianos fue un disparo marca de la casa con su pierna izquierda en el 80′ que detuvo Vannuchi, portero del Benevento. A sus 19 años, Mastantuono quiere bordar su experiencia en Italia para regresar al Real Madrid como un futbolista ya hecho en la élite y cumplir su sueño de brillar de blanco.