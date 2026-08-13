Endrick – Espí, batalla en la punta del Real Madrid

La pretemporada del Real Madrid, como suele ser habitual, está siendo un banco de pruebas antes del comienzo oficial del curso. Posiciones como el lateral derecho o futbolistas como Arda Güler o Bernardo Silva se juegan su titularidad en una preparación a la que le resta un partido amistoso: el sábado 15 de agosto, ante el Schalke 04. Las dudas de José Mourinho no sólo surgen en el once titular. Otra de las batallas de esta pretemporada la libran Endrick y Carlos Espí, que luchan por ser la primera alternativa en el ataque merengue.

La formación ‘tipo’ del Real Madrid en la delantera apunta a que ambos partirán desde el banquillo en un teórico once titular. La llegada de Yan Diomandé a la posición de extremo derecho dibuja un esquema ofensivo con Jude Bellingham en la mediapunta, Vinicius y Diomandé en las bandas y, como ‘9’, Kylian Mbappé.

Sólo el brasileño ha participado en esta pretemporada, por lo que cómo armará el puzle José Mourinho sigue siendo una incógnita. Sí lo han hecho Endrick y Carlos Espí, con sendos goles para presentar su candidatura a revulsivo en ataque del Real Madrid.

La pelea entre el brasileño y el español va más allá del nivel que muestren ambos sobre el terreno de juego. El perfil del futbolista también juega un papel relevante y es decisivo para elegir por qué alternativa optar en función del contexto del partido. No hay duda de que el potencial de Endrick es superior al de Carlos Espí, pero esto no le hace partir con ventaja en esta lucha. El Real Madrid ha sufrido en las últimas temporadas ante bloques bajos, al no contar con un perfil de ‘9’ rematador en plantilla desde la salida de Joselu.

El ex delantero del Levante cumple con este rol, el que viene a desempeñar en el conjunto blanco. Se ha podido apreciar en sus primeros minutos como madridista, donde ha anotado un gol y ha exhibido su capacidad en el juego aéreo. También hemos visto las primeras pinceladas de una conexión ‘tierra-aire’ con Trent Alexander-Arnold, que promete dar puntos en Liga, y su capacidad de esfuerzo en la presión en campo rival.

Endrick: más titular, peor encaje desde el banquillo

Endrick, por su parte, representa un perfil de atacante más completo y con el potencial de convertirse en uno de los mejores del mundo en su puesto; pero su encaje es más complicado en este Real Madrid. Como delantero centro, ser suplente de Kylian Mbappé no es plato de buen gusto para nadie. Las grandes estrellas, como lo es el francés, acostumbran a jugarlo todo, y Endrick necesita minutos para continuar su desarrollo.

De hecho, el ex de Palmeiras sopesó una salida a la Premier League este verano, pero acabó disipando sus dudas y comenzará la temporada, salvo giro final, a las órdenes de José Mourinho. Endrick no sólo puede sumar como revulsivo.

Yan Diomandé se ha perdido los dos amistosos que ha disputado el Real Madrid desde su llegada, y Endrick comienza a pedir sitio en banda derecha. Ante el Deportivo, ya exhibió su capacidad de desborde desde esta zona; donde también puede explotar su gran arma: el disparo lejano con su pierna izquierda.

Antes del estreno oficial del Real Madrid en esta temporada, el 22 de agosto ante el RCD Espanyol, Endrick y Carlos Espí librarán una nueva batalla ante el Schalke (sábado 15) en la guerra por los minutos en la delantera. El transcurso del partido en el feudo barcelonés marcará por qué revulsivo opta José Mourinho, si es que ninguno de ellos es titular.

Ante una defensa cerrada, Carlos Espí es una opción de garantías como rematador, mientras que contar con la amenaza de Endrick al espacio es todo un lujo desde el banquillo. Tanto el final de pretemporada como los compases iniciales del curso marcarán quién toma la delantera en el ataque blanco.