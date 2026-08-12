Bellingham vuelve de vacaciones y ya entrena en Valdebebas

Jude Bellingham ya está de vuelta en Valdebebas. El mediocentro inglés ha regresado este miércoles de sus vacaciones tras el Mundial como estaba previsto. Llegó a la Ciudad Real Madrid a primera hora de la mañana, pasó el correspondiente reconocimiento médico y se entrenó por primera vez en esta pretemporada junto a los no convocados para el encuentro que los blancos disputan esta noche en A Coruña contra el Deportivo.

Los jugadores que no han viajado junto al resto de la expedición para disputar esta noche el Trofeo Teresa Herrera han tenido una sesión matinal de trabajo sobre el césped de Valdebebas. Un entrenamiento donde la principal novedad fue Jude Bellingham tras su regreso al grupo. José Mourinho, de esta manera, ya tiene a toda la plantilla disponible, a excepción de los lesionados. Ya no queda nadie de vacaciones.

Tras pasar el reconocimiento médico, Jude Bellingham se incorporó a un entrenamiento en el que también estuvieron jugadores como Mbappé, Marc Cucurella, Diomande o Konaté. Al igual que varios canteranos del club blanco. Todos ellos no han viajado con el grupo a A Coruña. Realizaron una intensa sesión de trabajo con y sin balón durante la mañana de este miércoles.

Por otro lado, Courtois hizo trabajo en el gimnasio y Tchouaméni, que volvió de vacaciones con unas pequeñas molestias musculares, hizo trabajo en solitario en el interior de las instalaciones. Los lesionados Asencio, Thiago, Mendy, Militao y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación.