El mejor cierre a un gran Mundial: Bellingham hace uno de los mejores goles del torneo

Jude Bellingham cerró su gran Mundial de la mejor manera posible: golazo espectacular (entre los mejores del torneo) y tercer puesto para Inglaterra, que, si bien no mitiga la dureza de la eliminación ante Argentina en semifinales, sí consigue lo máximo que podía ahora y supone el mejor puesto de Inglaterra en un Mundial en 60 años.

El jugador del Real Madrid regaló al mundo del fútbol una última genialidad. En un partido loco, en el que Inglaterra ganó por ¡4-6! a Francia en la lucha por el tercer puesto, Jude Bellingham hizo el último gol en el último minuto del encuentro con una jugada individual impresionante. Bien puede aspirar a ser el mejor gol del Mundial.

Bellingham cogió el balón en el centro del campo -con 4-5 en el marcador y Francia buscando el gol del empate para ir a la prórroga-, le hizo una bicicleta a su primer defensor, al que después recortó para ir metiéndose poco a poco, todo ello desde la frontal del área pequeña, y acabar rematando (y marcando) en una impresionante jugada individual.

Con este tanto, Bellingham cierra un Mundial espectacular, en el que bien puede estar en el top 3 de jugadores del torneo. Ha hecho, además, siete goles, un dato impresionante para ser un centrocampista. Salvo en la semifinal ante Argentina, que estuvo más apagado, Bellingham fue tirando del carro de su selección en los momentos más importantes.

Y todo ello en un partido por el tercer puesto en el que el futbolista del Real Madrid fue suplente. Tuchel hizo muchos cambios, no le dio importancia al duelo, y dejó a sus mejores jugadores en el banquillo. Eso sí, los menos habituales dieron un recital, porque se fueron ganando al descanso por 0-4.

Después, Francia reaccionó, se puso 3-4 y ya Tuchel sacó a Bellingham, que jugó unos pocos minutos en este último partido para ambas selecciones del Mundial 2026. Finalmente, Inglaterra derrotó a Francia por un loco 4-6 que se cerró con Bellingham marcando uno de los mejores goles del torneo.